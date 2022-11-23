В ГИБДД Башкирии водителей призвали не выезжать без нужды, а пешеходов к осторожности

Глава ГИБДД Башкирии предостерег и водителей и пешеходов республики от опасностей, которые надвигаются на республику и несет их погода. Синоптики прогнозируют шквал неблагоприятных погодных явлений, включая ледяной дождь, снежные заносы и накаты, а также гололедица и ухудшение видимости на дорогах. В ночь на 24 декабря все эти сюрпризы погоды принесет снегопад.