В ГИБДД Башкирии водителей призвали не выезжать без нужды, а пешеходов к осторожности

Глава ГИБДД Башкирии предостерег и водителей и пешеходов республики от опасностей, которые надвигаются на республику и несет их погода. Синоптики прогнозируют шквал неблагоприятных погодных явлений, включая ледяной дождь, снежные заносы и накаты, а также гололедица и ухудшение видимости на дорогах. В ночь на 24 декабря все эти сюрпризы погоды принесет снегопад.
Севастьянов дал водителям совет не выезжать на дороги без особой на то нужды, а в случае если поездки не избежать, то соблюдать крайнюю осторожность и внимательность, безусловно соблюдать правила дорожного движения и максимально избегать необдуманных и резких маневров.
– Следует быть особенно внимательными при движении на мостах и путепроводах, так как ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем везде, и исчезает позже – уточнил Владимир Севастьянов.
Что касается пешеходов, то и им при выходе на улицу показана максимальная осторожность и использование в одежде светоотражающих элементов.
– При отсутствии тротуара или пешеходной дорожки нужно передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям – рекомендовал глава ГИБДД Башкирии.
Также за помощью при любых неурядицах на дорогах Владимир Севастьянов порекомендовал незамедлительно обращаться к инспекторам дорожно-патрульной службы.