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В ГД РФ приняли поправку: госслужба сотрудника приостанавливается при его мобилизации

Сегодня, 06:19
Государственная дума приняла на пленарном заседании поправку о приостановке деятельности госслужащих в случае их мобилизации либо заключения контракта о военной службе. Данными поделилось ТАСС.

В рамках поправки на период приостановки государственному служащему гарантируется сохранение его рабочего места. 

Михаил Мишустин, глава правительства РФ, 16 ноября объявил о том, что вопрос о сохранении рабочих мест мобилизованных следует поставить на особый контроль, — пишет Russian.rt.com.

Также известно, что лидер РФ Владимир Путин обратился к представителям структур власти всех уровней с призывом быть внимательными ко всем мобилизованным, что касается в равной степени тех военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО и тех, кто направлен на полигон.

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