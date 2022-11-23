В ГД РФ приняли поправку: госслужба сотрудника приостанавливается при его мобилизации

В рамках поправки на период приостановки государственному служащему гарантируется сохранение его рабочего места.
Михаил Мишустин, глава правительства РФ, 16 ноября объявил о том, что вопрос о сохранении рабочих мест мобилизованных следует поставить на особый контроль, — пишет Russian.rt.com.
Также известно, что лидер РФ Владимир Путин обратился к представителям структур власти всех уровней с призывом быть внимательными ко всем мобилизованным, что касается в равной степени тех военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО и тех, кто направлен на полигон.