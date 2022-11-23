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В ГД РФ поддерживают применение маткапитала для получения банковских процентов

Сегодня, 06:15
Ярослав Нилов, глава комитета ГД РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов в интервью с представителями RT дал комментарии относительно инициативы о применении средств маткапитала для получения процентов по вкладу.

Парламентарий отметил, что материнский капитал в действительности используется не сразу. Нилов сообщил о праве, согласно которому родитель может воспользоваться маткапиталом сразу, но так поступают не все. Номинал суммы индексируется каждый год, при этом, если предоставить гражданам право размещать эти средства в финансовых организациях, это принесет им дополнительный процент.

Согласно мнению депутата, инициатива является позитивной и заслуживает внимания и тщательной проработки, так как, реализовав ее, семьи получат дополнительный доход. Об этом пишет Russian.rt.com.

Одновременно парламентарий подчеркнул, что не следует переставать заботиться о безопасности и сохранении принципов предоставления маткапитала.

Известно, что Ирина Волынец, татарстанский уполномоченный по правам ребёнка, учредитель Национального родительского комитета, обратилась к властям с призывом о рассмотрении вопроса разрешения расходования средств маткапитала для получения банковских процентов.

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