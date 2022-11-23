В ГД РФ поддерживают применение маткапитала для получения банковских процентов

Парламентарий отметил, что материнский капитал в действительности используется не сразу. Нилов сообщил о праве, согласно которому родитель может воспользоваться маткапиталом сразу, но так поступают не все. Номинал суммы индексируется каждый год, при этом, если предоставить гражданам право размещать эти средства в финансовых организациях, это принесет им дополнительный процент.