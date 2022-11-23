В Башкирии объявили спецоперацию со штрафами и возможным лишением свободы

Так, нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность. В частности, физлицам предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Что касается уголовной ответственности, то она предусматривается статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальный срок лишения свободы — шесть лет.