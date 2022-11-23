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В Башкирии объявили спецоперацию со штрафами и возможным лишением свободы

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей и возможное лишение свободы до 6 лет.

В Башкирии с 21 ноября по 31 декабря проводится предновогодняя операция по охране хвойных от незаконных рубок «Ель-2022».

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза республики, в предполагаемых местах незаконной заготовки хвойных молодняков в лесах будут патрулировать инспекторы и правоохранительные органы. Кроме того, будут контролировать перевозку новогодней елочной продукции по дорогам общего пользования и через выезды из лесов, также в местах продажи будут проводиться систематические рейды.

Так, нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность. В частности, физлицам предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Что касается уголовной ответственности, то она предусматривается статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальный срок лишения свободы — шесть лет.

 

#Элина Сайфранова
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