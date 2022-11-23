mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии могут ввести тарифы на эвакуацию и хранение задержанных маломерных судов

Сегодня, 03:45

В Башкирии могут ввести плату за задержанные маломерные суда

Изменения могут вступить в силу уже в следующем году, следует из проекта документа "Центра организации перевозок"

Правительство региона планирует ввести тарифы на эвакуацию и хранение задержанных маломерных судов. Реализовать данную меру могут уже в новом году. Проект соответствующего документа был подготовлен "Центром организации перевозок" РБ.  

В соответствии с документом в зависимости от размеров судна планируется ввести следующие тарифы:  
Судно длиной до 6 метров – 9243 руб.;
 от 6 до 10 метров – 10 850 руб.;
от 10 метров и до 20 метров – 15 491 руб.

В свою очередь, размер платы за хранение задержанного маломерного судна на специализированной стоянке составит от 61 до 93 рублей в час.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Вчера, 11:18
«Уфимские фонтаны»: очевидцы засняли на видео фонтан из-под асфальта в центре Уфы
Вчера, 08:54
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Вчера, 07:32
Стала известна причина, по которой в Уфе не могут приступить к реконструкции Госцирка
Вчера, 08:32
Уфимцы сообщили о странностях в разных частях города
Вчера, 05:31
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
21 ноября 04:00