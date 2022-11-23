В Башкирии могут ввести тарифы на эвакуацию и хранение задержанных маломерных судов

Правительство региона планирует ввести тарифы на эвакуацию и хранение задержанных маломерных судов. Реализовать данную меру могут уже в новом году. Проект соответствующего документа был подготовлен "Центром организации перевозок" РБ.



В соответствии с документом в зависимости от размеров судна планируется ввести следующие тарифы:

Судно длиной до 6 метров – 9243 руб.;

от 6 до 10 метров – 10 850 руб.;

от 10 метров и до 20 метров – 15 491 руб.



В свою очередь, размер платы за хранение задержанного маломерного судна на специализированной стоянке составит от 61 до 93 рублей в час.