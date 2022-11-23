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В Башкирии из-за капитального ремонта на несколько месяцев закроют один из мостов

Сегодня, 03:30

В Башкирии на несколько месяцев закроют один из мостов

Ремонтные работы продлятся более четырех месяцев, сообщает пресс-служба Регионального Минтранса

Начиная с сегодняшнего дня в Нуримановском районе республики будет ограничено движение транспорта по мосту на Павловском шлюзе в селе Павловка. Об этом со ссылкой на сообщение администрации Камского бассейна внутренних водных путей. сообщает пресс-служба регионального Минтранса. 

Сообщается, что в течение более, чем четырёх месяцев - до пятого апреля 2023 года здесь пройдут мероприятия по капитальному ремонту механического оборудования.  

Отметим, что в настоящий момент в Уфе проводятся ремонтные работы на старом Бельском мосту. Работы по реконструкции моста стартовали ещё в марте 2022 года и продлятся до конца лета 2023 года. Здесь Mkset рассказывал, как выглядел один из символов города более полувека назад. 

Также в Башкирии мост, соединяющий ПГТ Уруссу в республике Татарстан и город Октябрьский, в будущем может быть закрыт навсегда. По словам местных жителей, глава республики посещал мост двумя годами ранее. Тогда сообщалось, что его ремонт будет завершен в четвертом квартале того же года, однако в настоящий момент ремонт так и не был начат. Более того недавно стало известно, что его планируется закрыть навсегда. 

#Азамат Нухов#Общество
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