В Башкирии из-за капитального ремонта на несколько месяцев закроют один из мостов

Также в Башкирии мост, соединяющий ПГТ Уруссу в республике Татарстан и город Октябрьский, в будущем может быть закрыт навсегда. По словам местных жителей, глава республики посещал мост двумя годами ранее. Тогда сообщалось, что его ремонт будет завершен в четвертом квартале того же года, однако в настоящий момент ремонт так и не был начат. Более того недавно стало известно, что его планируется закрыть навсегда.