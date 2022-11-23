Уфимцы пожаловались на непристойности со стороны соседки

Жительница Инорса поделилась в соцсетях криком души, поводом для которого стали крики женщины живущей по соседству. По словам женщины история эта носит регулярный характер, а время криков варьируется в зависимости от сезона, летом кричит женщина с 3 до 5 утра, сейчас в предзимье страшные звуки звучат раньше будильников — в 5 или 6 часов утра.