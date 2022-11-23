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Уфимцы пожаловались на непристойности со стороны соседки

Сегодня, 15:58
Фото: 1MI

Жительница Уфы опубликовала «звуки ада» которые регулярно издает ее соседка

Страшные женские крики будят целый подъезд, а слышно их даже у подъезда, у которого и записано видео.

Жительница Инорса поделилась в соцсетях криком души, поводом для которого стали крики женщины живущей по соседству. По словам женщины история эта носит регулярный характер, а время криков варьируется в зависимости от сезона, летом кричит женщина с 3 до 5 утра, сейчас в предзимье страшные звуки звучат раньше будильников — в 5 или 6 часов утра.

— Я понимаю, что надо быть терпимей, но разве можно к этому привыкнуть? И каждый раз в ужасе просыпаться! Вот сегодня решила записать, послушайте эти ужасные крики! — не выдержала женщина.

#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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