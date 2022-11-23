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Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на новогодние праздники

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Об этом сообщили в Минтруда Башкирии.

В министерстве труда Башкирии назвали точные даты нерабочих праздничных и выходных дней.

Так, в ведомстве, ссылаясь на 112 статью трудового кодекса РФ, отмечают, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  —  новогодние каникулы,  7 января — Рождество Христово  —  являются нерабочими праздничными днями.

Следовательно, жители Башкирии будут отдыхать с 31 декабря 2022 года и по 8 января 2023 года включительно.

Кроме того, 1 и 8 января в следующем году выпадают на выходной день — воскресенье — потому нерабочий день с 1 января переносится на 24 февраля, а с 8 января — на 8 мая.

 

#Элина Сайфранова
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