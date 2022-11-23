Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на новогодние праздники

В министерстве труда Башкирии назвали точные даты нерабочих праздничных и выходных дней.
Так, в ведомстве, ссылаясь на 112 статью трудового кодекса РФ, отмечают, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово — являются нерабочими праздничными днями.
Следовательно, жители Башкирии будут отдыхать с 31 декабря 2022 года и по 8 января 2023 года включительно.
Кроме того, 1 и 8 января в следующем году выпадают на выходной день — воскресенье — потому нерабочий день с 1 января переносится на 24 февраля, а с 8 января — на 8 мая.