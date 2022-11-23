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Сотрудник администрации района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 10:00
Церемония прощания с погибшим состоится завтра

В ходе СВО на территории Украины погиб сотрудник администрации Ишимбайского района республики 27-летний Фидан Шафиков. Информацию об этом Mkset подтвердили в районной администрации.

Сообщается, что Фидан Шафиков работал методистом в районном Управлении образования. 

Церемония прощания с погибшим состоится в четверг, 24 ноября, в 10.00 в Ишимбайском ГДК. В этот же день в 13.00 перед зданием Верхнеиткуловского СДК состоится прощание с Талгатом Киньябузовым. 

Сегодня, 23 ноября, в Ишимбайском дворце культуры состоялось траурная церемония, в ходе которой состоялось прощание с погибшими Юлаем Шарафутдиновым и Артуром Зайнетдиновым. 

 

 

#Азамат Нухов#Общество
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