Сотрудник администрации района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе СВО на территории Украины погиб сотрудник администрации Ишимбайского района республики 27-летний Фидан Шафиков. Информацию об этом Mkset подтвердили в районной администрации.
Сообщается, что Фидан Шафиков работал методистом в районном Управлении образования.
Церемония прощания с погибшим состоится в четверг, 24 ноября, в 10.00 в Ишимбайском ГДК. В этот же день в 13.00 перед зданием Верхнеиткуловского СДК состоится прощание с Талгатом Киньябузовым.
Сегодня, 23 ноября, в Ишимбайском дворце культуры состоялось траурная церемония, в ходе которой состоялось прощание с погибшими Юлаем Шарафутдиновым и Артуром Зайнетдиновым.