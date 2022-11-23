Штурм маршрутки, вспышка «мышки» и новые меры поддержки для участников СВО в Башкирии

За месяц до Нового года стало известно о том, как будут отдыхать те, кто работает в соответствии с производственным календарем. В нынешнем году график выходных дней для тружеников 5 через 2 и для учеников школ совпал. С какого по какое будем отдыхать читайте здесь.
Глава Башкирии утвердил новые меры поддержки участников СВО и членов их семей, заключаются они в том, что получатели мер поддержки освобождаются от оплаты услуг по обращению с ТКО, а также начисления пеней в случае если оплата произойдет позже срока, а также от платы за жилое помещение и взносов на капремонт общедомового имущества.
Школьники Башкирии массово заболели смертельно опасной болезнью. Произошло это в Туймазинском районе Башкирии. Так по данным регионального Роспотребнадзора в поселке Серафимовский с начала ноября 31 человек госпитализировали с подозрением на мышиную лихорадку, среди них 14 школьников. К слову ситуацию с ростом заболеваемости взяла на контроль прокуратура Башкирии.
Сегодня на канале ОТР прошел «День Башкирии», который также включал в себя и большое интервью с главой Башкирии. Там Радий Хабиров рассказал много всего интересного, а также объяснил математику рождаемости, а еще рассказал о том, что в Башкирии существенно сократилось количество «отъезжающих».
В Уфе на Гурьевском рынке «Газель» задним ходом насмерть переехала 73-летнюю женщину. Эту новость в дайджест размещаем для того, чтобы напомнить читателям быть внимательнее и аккуратнее.
Жители села в Башкирии рискуя жизни штурмовали маршрутку и устроили давку за места. Внутри заметки видео Кушнаренковского дрифта.