Семья из пяти человек тяжело отравилась неизвестным веществом в Башкирии

Поздним вечером 23 ноября в городе Октябрьский в Башкирии семья из пяти человек обратилась за помощью в связи с резким ухудшением самочувствия. В МЧС о произошедшем сообщили медики из центра медицины катастроф. Семья в которой воспитываются трое детей подростков ощутила признаки отравления.