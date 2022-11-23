Семья из пяти человек тяжело отравилась неизвестным веществом в Башкирии

Поздним вечером 23 ноября в городе Октябрьский в Башкирии семья из пяти человек обратилась за помощью в связи с резким ухудшением самочувствия. В МЧС о произошедшем сообщили медики из центра медицины катастроф. Семья в которой воспитываются трое детей подростков ощутила признаки отравления.
Вся семья была госпитализирована, по информации пресс-службы МЧС по Башкирии среди пострадавших есть и "тяжелые", то есть находящиеся в тяжелом состоянии.
– По предварительным данным от газовой службы, в ходе проведенной проверки посредством газоанализатора наличие угарного газа отсутствует. Также газовыми службами запланированы мероприятия по проверке дымоходов и вентиляционных каналов – сообщили в МЧС и добавили, что ситуация находится на контроле.