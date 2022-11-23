С 1 декабря жители Башкирии смогут посещать медучреждения без полиса ОМС

Стало известно, что с 1 декабря жители Башкирии смогут посещать медицинские учреждения без полисам ОМС. Соответствующее проставление было опубликовано на сайте Правительства РФ.
Так, связано это с переводом полиса ОМС в цифровой формат, что позволит хранить сведения обо всех застрахованных граждан в едином государственном реестре. С 1 декабря для получения медицинской помощи достаточно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Отмечается, что гражданам имеет смысл обновить данные если:
Найти название организации, в которой гражданин был застрахован, можно на обратной стороне самого полиса. При посещении организации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС при наличии.