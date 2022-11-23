mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С 1 декабря жители Башкирии смогут посещать медучреждения без полиса ОМС

Сегодня, 05:37
Фото: 1MI
Полис переводится в цифровой формат.

Стало известно, что с 1 декабря жители Башкирии смогут посещать медицинские учреждения без полисам ОМС. Соответствующее проставление было опубликовано на сайте Правительства РФ.

Так, связано это с переводом полиса ОМС в цифровой формат, что позволит хранить сведения обо всех застрахованных граждан в едином государственном реестре. С 1 декабря для получения медицинской помощи достаточно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Отмечается, что гражданам имеет смысл обновить данные если:

  • Был изменен регион проживания
  • Полис ОМС получен до 2011 года
  •  Паспорт получен впервые или выдан новый (при утере, по возрасту, при смене фамилии/имени)
  • Истек срок действия временного свидетельства (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи)
  • Изменен контактный телефон или почтовый электронный адрес.

Найти название организации, в которой гражданин был застрахован, можно на обратной стороне самого полиса. При посещении организации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС при наличии.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«На звонки не отвечают»: вахтовик из Башкирии сообщил о новой проблеме
Сегодня, 04:34
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Вчера, 11:18
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Вчера, 07:32
В Башкирии объявили спецоперацию со штрафами и возможным лишением свободы
Сегодня, 06:20
Жена мобилизованного из Башкирии не смогла оформить молочную кухню для грудничка
Сегодня, 07:23
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
21 ноября 04:00