Производство ПЦБК посетила делегация из Китая

Гендиректор ПЦБК Юрий Марков указал на огромный потенциал китайского рынка для роста. У партнеров из КНР большие требования к качеству продукции, но ПЦБК все требования выполняет. В нынешнем году предприятие нарастило экспорт товаров на 70%. К примеру, в Китай поставки увеличились в 3,5 раза. Кроме того, Пермская ЦБК закупила нужное оборудование в Поднебесной. В марте будущего года в планах ввести в эксплуатацию на предприятии напорный ящик китайского производства при модернизации БДМ-2.