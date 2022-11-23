Производство ПЦБК посетила делегация из Китая

Гости из Поднебесной осмотрели гидроразбиватель макулатуры и картоноделательную машину КДМ-3. Последняя на 100% функционирует на вторичном сырье. Делегации показали пультовую управления и склад готовых товаров. Об этом информирует properm.ru.
На площадке картонно-бумажного цеха № 1 гостям представили две модернизированные машины. Речь идет о картоно- (КДМ-1) и бумагоделательной (БДМ-2). Сотрудники предприятия также рассказали о каждой машине и о проектах по обновлению оборудования. ПЦБК планирует увеличить выпуск высококачественной продукции при повышении скорости выхода картонного и бумажного полотна до 800 м/мин. Одновременно с этим будет минимизировано воздействие на окружающую среду.
Гендиректор технологической компании «Юнь Чоу» Шэн Личжун отметил, что ПЦБК активно модернизирует производство. Оборудование из Европы может быть заменено на китайские аналоги. Целью приезда он назвал знакомство с производством и обозначение технической команде предприятия своих предложений. КНР имеет опыт взаимодействия с ПЦБК по реализации общих проектов и поставке оборудования. И сотрудничество продолжается.
Надо сказать, что Пермская ЦБК начала работать с «Юнь Чоу» АРВМ в конце минувшего года. Сотрудничество проходит в рамках дистрибьюторского договора на поставку ролевой продукции. Предприятие уже поставило в Китай первые партии продукции.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков указал на огромный потенциал китайского рынка для роста. У партнеров из КНР большие требования к качеству продукции, но ПЦБК все требования выполняет. В нынешнем году предприятие нарастило экспорт товаров на 70%. К примеру, в Китай поставки увеличились в 3,5 раза. Кроме того, Пермская ЦБК закупила нужное оборудование в Поднебесной. В марте будущего года в планах ввести в эксплуатацию на предприятии напорный ящик китайского производства при модернизации БДМ-2.