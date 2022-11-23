«На звонки не отвечают»: вахтовик из Башкирии сообщил о новой проблеме

Супруга вахтовика из Башкирии обратилась к властям Башкирии с просьбой разъяснить ситуацию с заработными платами работников. По словам Разили К., её муж отработал вахтовым методом на предприятии «Метасервис» в городе Мензелинск Республики Татарстан. Как рассказала женщина, с момента его возвращения с той вахты прошло уже порядка двух месяцев, однако ему до сих пор не выплатили часть зарплаты. Девушка отмечает, что связаться с директором предприятия Алексеем Юдиным не выходит — по ее словам, звонки попросту игнорируются.
Как призналась Разиля в беседе с корреспондентом Mkset, её супруг Валерий работает в «Метасервисе» уже не в первый раз — до этого он уже бывал на вахте в соседней республике три раза. Мужчины работают там на буровых вышках. По её словам, в этот раз задача вахтовиков была в том, чтобы поднять вышку в максимально короткие сроки. Несмотря на то, что работники выполнили поручения к указанному времени, положенной оплаты они, как говорит жена вахтовика, не получили.
— С одной стороны, обидно, они отработали быстрее, чем до этого, потому что надо было до приезда комиссии поднять вышку. Они им за неделю подняли, как приказали, а вот как зарплату платить, они не отвечают, — рассказывает женщина.
По словам Разили, звонки игнорирует не только директор предприятия, но и бухгалтер. С ее слов, в мессенджерах показывается, что сообщения прочитаны, но на них никто не отвечает.
Сам вахтовик Валерий К. сообщил, что из Башкирии в Мензелинск с ним отправились ещё трое уроженцев республики. На вопрос о том, получили ли они оплату за проделанные работы в полной мере, мужчина ответить затруднился. Также он подчеркнул, что пока не планирует обращаться в трудинспекцию, надеясь на то, что у работодателей «проснётся совесть».
Mkset попытался связаться с директором предприятия Алексеем Юдиным. Несмотря на то, что тот ответил на звонок корреспондента, ответов по существу от него добиться не удалось. По словам Юдина, у» него нет времени, чтобы слушать жалобы от жен всех подчинённых». На вопрос о том, почему вахтовик недополучил положенных ему денежных средств, директор предприятия ответил, что размер оплаты здесь напрямую зависит от количества проделанной работы, а также, что он «не намерен в равной мере оплачивать труд, тех, кто трудился, и тех, кто просто рядом стоял».
Судя по отзывам в группах вахтовиков в соцсетях, проблемы с выплатой зарплаты у «Метасервис» возникают не впервые — несколько лет назад в ответ на вакансии люди писали, что «зарплату там не платят по три месяца подряд». По данным сервиса Rusprofile, компания имеет низкую финансовую устойчивость и эффективность, и у нее есть вероятность утраты платежеспособности. При выручке в 2021 году 119 млн рублей компания получила чистую прибыль всего в 518 тысяч рублей.
Примечательно, что на жалобу, опубликованную Разилей в соцсетях, отреагировал ЦУР Башкортостана. По данному вопросу женщине порекомендовали направить письменное обращение в Гострудинспекцию РБ.
Ранее жители республики раскритиковали один из недавних постов Радия Хабирова в соцсетях. Волну негодования среди пользователей вызвал пост, в котором руководитель региона сравнил экономику Башкирии с соседней республикой Татарстан, назвав их «во многом похожими». Жители Башкирии, в свою очередь, заявили, что крайне мало выходцев из Татарстана работают вахтовым методом, в то время как из Башкирии, по их оценкам, на вахте оказывается до 50% от числа всех сотрудников.
Напомним, тремя годами ранее глава региона Радий Хабиров пообещал вахтовикам из Башкирии вернуть их на родину и создать в республике достойные условия для работы. Mkset пообщался с вахтовиками из республики, чтобы узнать, что подталкивает их на тяжёлую работу в отдалённых регионах. Примечательно, что в ходе одного из недавних оперативных совещаний в ЦУРе Радий Хабиров заявил о необходимости дать трудящимся почувствовать уважение, а также создать для них достойные условия труда.
По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, порядка 160 тысяч человек из Башкирии работают вахтовым методом в других регионах страны. Причиной тому в ведомстве называют нехватку вакансий в регионе на фоне того, что специалистов в нефтяной отрасли в Башкирии выпускают сразу несколько учебных заведений.