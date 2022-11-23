«На звонки не отвечают»: вахтовик из Башкирии сообщил о новой проблеме

Как призналась Разиля в беседе с корреспондентом Mkset, её супруг Валерий работает в «Метасервисе» уже не в первый раз — до этого он уже бывал на вахте в соседней республике три раза. Мужчины работают там на буровых вышках. По её словам, в этот раз задача вахтовиков была в том, чтобы поднять вышку в максимально короткие сроки. Несмотря на то, что работники выполнили поручения к указанному времени, положенной оплаты они, как говорит жена вахтовика, не получили.