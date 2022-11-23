Катырин: Российская делегация ознакомилась с условиями ведения бизнеса в Иране

Также Сергей Катырин поделился информацией о том, в чем заинтересованы стороны в торговых отношениях между данными странами. Анализ показывает, что в Иран экспортируют в основном продовольственные товары – муку, растительное масло, зерно. Кроме того, туда ввозят машинное оборудование. А вывозят из указанной страны овощи, фрукты и сухофрукты. Также в Минсельхозе Ирана заявили, что можно договориться о поставках риса и других продуктов.