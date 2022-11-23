mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Катырин: Российская делегация ознакомилась с условиями ведения бизнеса в Иране

Сегодня, 10:12
Фото: kremlin.ru
В середине ноября делегация Торгово-промышленной палаты Российской Федерации побывала с бизнес-миссией в Иране, где провела встречу с местными предпринимателями. По словам руководителя ТПП Сергея Катырина, через несколько лет можно говорить о двузначных цифрах в товарообороте между РФ и Ираном.

 

Катырин подвёл итоги поездки. Он отметил, что российская делегация преследовала несколько целей, отправляясь в Иран. Первая – знакомство с ведением бизнеса в этой стране. Вторая – поиск бизнес-партнёров. Третья – осуществление логистики туда и обратно, а также поиск способов расчётов. В Иране свои предложения также сформулировали, отметив, каким образом нужно загружать корабли, поезда и автофуры, чтобы поставки шли как со стороны Ирана, так и со стороны Российской Федерации.

Уже в Иране делегация разделилась на три группы. Первая осталась в столице государства – Тегеране, вторая отправилась в Исфахан, третья – в портовый город Решт. Последняя группа как раз состояла из тех, кому была важна именно логистика. Всего россияне смогли переговорить с представителями примерно 600 компаний. 

Также Сергей Катырин поделился информацией о том, в чем заинтересованы стороны в торговых отношениях между данными странами. Анализ показывает, что в Иран экспортируют в основном продовольственные товары – муку, растительное масло, зерно. Кроме того, туда ввозят машинное оборудование. А вывозят из указанной страны овощи, фрукты и сухофрукты. Также в Минсельхозе Ирана заявили, что можно договориться о поставках риса и других продуктов. 

Глава ТПП РФ отметил, что у российско-иранского товарооборота есть потенциал к росту. В 2021 году он составил 4 млрд $, в первом полугодии 2022 года – 2,2 млрд $. Не исключено, что по итогам года он превысит 4,5 млрд $. 

“Я думаю, что можно уже говорить о двузначных цифрах во взаимном товарном обороте. Конечно, это не в течение года произойдет, но я думаю, что через 2-3 года его действительно можно кратно увеличить”, – заявил Сергей Катырин.

С финансами, по словам Катырина, вопрос решён на 80%. Найдены возможности взаиморасчётов в нацвалютах, остаётся проработать вопросы логистики.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«На звонки не отвечают»: вахтовик из Башкирии сообщил о новой проблеме
Сегодня, 04:34
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Вчера, 11:18
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Вчера, 07:32
В Башкирии объявили спецоперацию со штрафами и возможным лишением свободы
Сегодня, 06:20
Жена мобилизованного из Башкирии не смогла оформить молочную кухню для грудничка
Сегодня, 07:23
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
21 ноября 04:00