Искусственный интеллект Домклик упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера

— Ипотека должна быть быстрой, простой и удобной — из этого процесса нужно исключить все действия, которые не помогают нашим клиентам, а отнимают у них время и энергию. И главный помощник здесь — искусственный интеллект. Мы уже применяем его для персонализации клиентских предложений, консультирования клиентов, обработки документов и противодействия мошенникам. Сбер постоянно тестирует новые решения в сфере ИИ и лучшие из них внедряет. В следующем году мы продолжим работу над улучшением всех процессов — это значительно упростит и повысит качество клиентского опыта при проведении сделок с недвижимостью на Домклик, — первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.