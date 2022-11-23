mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров заявил, что впервые за десятилетия в Башкирии стало меньше отъезжающих

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
Миграционный прирост в Башкирии в 2021 году стал особенно важен для главы Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров 23 ноября дал большое интервью в эфире Общественного телевидения России (ОТР), в котором он рассказал о миграционных потоках Башкирии.

— Для меня был очень важен прошлый год. Мы завершили год с тем, что у нас отъезжающих стало меньше чем приезжающих. К нам приехало 14,5 тысяч человек, из которых 2 тысячи — учащиеся студентов и колледжей — назвал цифры Хабиров.

Однако рассказал глава и о нынешнем году, и по его словам на данный момент ситуация не так радует как прошлогодняя.

— Показатели этого года пока падают. На данный момент мы теряем 1-1,5 тысячи, но я думаю по итогу года мы выйдем «в ноль», — заявил глава.

Напомнил глава и о том, что если сравнивать данные переписи населения, которая проводилась в 2021 и в 2010 году, из них следует, что Башкирия «выросла» на 30 тысяч человек.

 

#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«На звонки не отвечают»: вахтовик из Башкирии сообщил о новой проблеме
Сегодня, 04:34
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Вчера, 11:18
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Вчера, 07:32
В Башкирии объявили спецоперацию со штрафами и возможным лишением свободы
Сегодня, 06:20
Жена мобилизованного из Башкирии не смогла оформить молочную кухню для грудничка
Сегодня, 07:23
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
21 ноября 04:00