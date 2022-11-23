Хабиров заявил, что впервые за десятилетия в Башкирии стало меньше отъезжающих

Глава Башкирии Радий Хабиров 23 ноября дал большое интервью в эфире Общественного телевидения России (ОТР), в котором он рассказал о миграционных потоках Башкирии.
— Для меня был очень важен прошлый год. Мы завершили год с тем, что у нас отъезжающих стало меньше чем приезжающих. К нам приехало 14,5 тысяч человек, из которых 2 тысячи — учащиеся студентов и колледжей — назвал цифры Хабиров.
Однако рассказал глава и о нынешнем году, и по его словам на данный момент ситуация не так радует как прошлогодняя.
— Показатели этого года пока падают. На данный момент мы теряем 1-1,5 тысячи, но я думаю по итогу года мы выйдем «в ноль», — заявил глава.
Напомнил глава и о том, что если сравнивать данные переписи населения, которая проводилась в 2021 и в 2010 году, из них следует, что Башкирия «выросла» на 30 тысяч человек.