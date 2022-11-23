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Хабиров заявил что идеология «пожить для себя, а потом рожать» причина трагедий

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI

Хабиров объяснил математику рождаемости в Башкирии и заявил, что рожать надо убеждать

Глава Башкирии считает, что повышать рождаемость необходимо в том числе с помощью пропаганды и убеждения.

Сегодня 23 ноября глава Башкирии Радий Хабиров дал большое интервью каналу ОТР, на котором сегодня проходит «День Башкирии». Не обошло интервью стороной и вопросы демографии в регионе, Mkset уже писал, что глава думает о миграционных потоках в Башкирии, о демографии глава также высказался в телеэфире, заявив, что «государство дает деньги, маткапитал, президент России столько принял решений по поддержке детей с 3 до 7 лет», а рождаемость снижается из-за того, что сейчас рожают «дети 90-х», которых и самих в те годы родилось ощутимо меньше.

— Это математика: много людей — рождается много, мало людей — рождается меньше. Здесь больше времени нужно также уделить пропаганде и убеждению. Мы уже отбивались от разных идеологий, в том числе и от той, где человек сначала должен пожить для себя, потом рожать детей — а это потом оказывается личной трагедией для человека — заявил глава.
#Ирина Деревянчук#Общество
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