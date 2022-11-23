Газпромбанк Автолизинг продлевает программу льготного лизинга Минпроторга

Скидка составит 5% от стоимости транспортного средства, но не более 200 000 рублей. Предложение доступно в рамках акции компании «Программа льготного лизинга».
Фирменная «Программа льготного лизинга» Газпромбанк Автолизинга была создана с целью пролонгации условий федеральной программы Минпромторга России. Акция является шагом навстречу юридическим лицам и ИП, которые не успели воспользоваться субсидией или воспользовались ей, но сейчас заинтересованы в новых заказах техники по льготной цене.
Газпромбанк Автолизинг не просто «пролонгирует госпрограмму», а добавляет к перечню легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, включенных в список Минпромторга, еще две китайские марки — Chery и EXEED. Специальное предложение распространяется только на новую колесную технику.
Весь модельный ряд автомобилей, включенных в фирменную «Программу льготного лизинга», доступен клиентам компании с выгодой до 200 00 рублей при условии заключения договора финансовой аренды на срок от 27 до 60 месяцев и внесении авансового платежа до 30%.
Скидки по «Программе льготного лизинга» не суммируются со скидками, доступными в рамках других действующих акций компании.
Клиенты Газпромбанк Автолизинга могут уменьшить статью расходов на эксплуатацию транспортных средств, заправляясь на станциях АЗС «Газпромнефть». Скидка на топливо по карте «ОПТИ 24» составит до 11%.
Получить более подробную информацию об акции и оформить заявку на приобретение техники на условиях, предусмотренных «Программой льготного лизинга», можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или странице действующего спецпредложения.
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ООО «Газпромбанк автолизинг»
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