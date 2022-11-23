Газпромбанк Автолизинг продлевает программу льготного лизинга Минпроторга

Фирменная «Программа льготного лизинга» Газпромбанк Автолизинга была создана с целью пролонгации условий федеральной программы Минпромторга России. Акция является шагом навстречу юридическим лицам и ИП, которые не успели воспользоваться субсидией или воспользовались ей, но сейчас заинтересованы в новых заказах техники по льготной цене.