Чукотка, Магадан и ЯНАО оказались на верхушке зарплатного рейтинга текущего года

Стало известно, что 49,6 процентам сотрудников чукотских организаций выплачиваются зарплаты от 100 тысяч рублей и выше. Вторую строчку в списке занимает ЯНАО с 43,8% специалистов, получающих “стотысячные” и выше зарплаты.
Доля работников, которым ежемесячно выплачивается 100 тыс. и более рублей, с сентября прошлого по август текущего года увеличилась до 9,9%. Прошлогодние данные по аналогичному показателю составили 8,8%. — пишет Russian.rt.com.
Порталом SuperJob недавно был опубликован рейтинг наиболее высокооплачиваемых ноябрьских вакансий в городах с населением менее 1 млн.