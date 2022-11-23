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Чукотка, Магадан и ЯНАО оказались на верхушке зарплатного рейтинга текущего года

Сегодня, 06:13
Согласно информации, которой поделилось РИА Новости, Магаданская область, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг уровня зарплат 2022 года.

Стало известно, что 49,6 процентам сотрудников чукотских организаций выплачиваются зарплаты от 100 тысяч рублей и выше. Вторую строчку в списке занимает ЯНАО с 43,8% специалистов, получающих “стотысячные” и выше зарплаты.

Доля работников, которым ежемесячно выплачивается 100 тыс. и более рублей, с сентября прошлого по август текущего года увеличилась до 9,9%. Прошлогодние данные по аналогичному показателю составили 8,8%. — пишет Russian.rt.com.

Порталом SuperJob недавно был опубликован рейтинг наиболее высокооплачиваемых ноябрьских вакансий в городах с населением менее 1 млн.

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