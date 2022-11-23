Чертова долина, каньоны и меловые горы — чем интересен Иловлинский район

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2022» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».
Иловлинский район расположен в центральной части Волгоградской области. Граничит с Ольховским, Фроловским, Клетским, Городищенским, Калачевским и Дубовским районами. Административный центр — рабочий поселок Иловля, расположенный в 80 километрах от Волгограда. В районе проживает 35 тысяч человек.
Историческая справка
В 70-х годах XVII века на реке Иловля казакам выделялись земли для создания хуторов и станиц. Станица Иловлинская появилась примерно в 1672 году, а в 1768 году ее перенесли на нынешнее место.
Через Иловлинский район в свое время пролегли исторические пути крестьянских восстаний под предводительством Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева.
До октябрьской революции станица Иловлинская относилась ко Второму Донскому округу с окружной станицей Нижне-Чирская и областным городом Новочеркасск. В станицу входило свыше 25 казачьих хуторов.
В период гражданской войны через Иловлинский район проходил легендарный рейд конницы Думенко-Буденного. В самой станице Иловлинская прошла ожесточенная борьба, она 13 раз переходила из рук в руки.
Во время Великой Отечественной войны тут проходили тяжелые бои. Героическую оборону высоты 180,9 у станицы Сиротинской в августе 1942 года вели 16 воинов 40 гвардейской дивизии, повторивших подвиг гвардейцев-панфиловцев. В хуторе Медведев организовали штаб Донского фронта под командованием маршала Рокоссовского.
Иловлинский район появился в 1928 году в составе Сталинградского округа Нижне-Волжского края. В 1963 году район был упразднен, а в 1965 году — снова образован.
Экологический и рекреационный туризм
В Иловлинском районе сочетаются самые большие в Европе меловые отложения, глубокие каньоны, типчаково-ковыльные степи, заливные луга и пойменные леса.
Основной достопримечательностью выступает река Дон. Ее протяженность по территории района составляет порядка 80 километров. Район имеет самую обширную в регионе Донскую пойму. В связи с этим рыбаки обожают отдыхать в Иловлинском районе, чаще всего они посещают такие места, как Вешняковая коса, Трёхостровская переправа, Новогригорьевская переправа, Татьянина роща. Здесь их привлекает большое разнообразие рыбы: карась, плотва, язь, голавль лещ, окунь и достаточно большая щука. Эти территории входят в природный парк «Донской». Привлекает он, кстати, не только рыбаков, но и охотников, сборщиков грибов и автотуристов.
В качестве достопримечательностей парка выступают «меловые горы» — это большие обрывы, карнизы и ниши над изумрудной зеленью поймы и гладью широкой речной ленты. Своим образованием они обязаны удивительной породе органогенного мела, который образовался на дне глубокого морского бассейна, простиравшегося от Русской равнины до Франции более 100 миллионов лет назад. У бывшего хутора Подгорский, над пойменными дубравами нависает один из самых красивых меловых обрывов на Дону — урочище, которое называют «Красной», т. е. красивой, горой. Её относительная высота достигает 80 м, а с гребня открывается невероятный вид на левобережную пойму, покрытую лесом и озерами.
Еще одна достопримечательность парка — обзорная площадка хутора Караицкий. Самого хутора уже не существует, здесь есть только беседка в «казацком» стиле, с которой открывается панорама низменной части противоположного берега, а еще на Кобылью голову — гору, которая похожа на голову лошади с развевающейся гривой.
Кроме рек и меловых гор туристам часто показывают в станице Трехостровской ритуальный объект, который остался здесь от древних скифов, живших на территории региона в VIII–IX веках до нашей эры, — «Чертову долину». Это курган высотой три метра и диаметром 200 метров. Окружен он рвом шириной 30 метров. Вероятно, ров был заполнен водой. Само святилище представляло собой огромную печь. На глубину трех метров туда закладывались дубы, а затем засыпали известняком и поджигали. Процесс тления мог длиться несколько лет. Дым разносился на многие километры вокруг. Археологи выяснили, что верхние слои земли скрывали древний храм бога огня Агни.
Местные считают это место аномальной зоной. Находиться тут больше получаса не рекомендуется. Тут глохнут мобильные телефоны и двигатели машин. На соседней Румын-горе больше 20 минут находиться невозможно из-за сильнейшей головной боли. Она является местом проведения различных ритуалов у современных язычников и магов.
В апреле в Чертовой долине цветет афганский тюльпан, а еще неподалеку красуются бравнушка разноцветная, рябчик русский, прострел луговой, ирис карликовый.
Кроме того, путешественников привлекает остров Степана Разина. Расположен он у бывшего хутора Хлебный. Это самый большой на остров Дону. Откуда пошло такое название острова, история умалчивает, зато гласит, что раньше тут находилось первое Качалино — специалисты нашли останки городища. На острове много так называемых «гнилых» озер — водоемов, потерявших связь с Доном.
Религиозный туризм
Верующим интересно будет посетить приход храма «Святой Троицы» в станице Новогригорьевской. Здание последнего было возведено в 1802 году. В годы советской власти купола с крестами с церкви свалили, а помещения превратили в амбар. В связи с этим в храме и трапезной сохранились только отдельные фрагменты росписи первой половины XIX века. Здесь есть изображения святых Георгия Победоносеца, Пантелеймона, Николая Чудотворца. Приход Святой Троицы образовали только в 1991 году. Храм до сих пор реставрируется.
Еще один интересный объект — Колокольня Троицкой церкви в хуторе Качалинский. Сама церковь была заложена в 1786 году, а после перестроек в 1820–1821 годах стала храмом с высокой колокольней, на которой насчитывалось 14 колоколов. В 1937 году купола свалили, колокола сняли, а в 1942 году церковь и вовсе взорвали. Колокольня чудом уцелела, но получила серьезные повреждения во время Сталинградской битвы. Фундамент церкви сохранился и по сей день.
В хуторе Камышинский расположен родник, известный как «Святой источник Сорока Севастийских мучеников». Паломники стекаются к нему с 1781 года, о чем свидетельствует надпись на каменной плите с изображением креста. Ежегодно большая группа священников совершает здесь службы на Крещение.
Название родника связано с историей 40 святых Севастийских мучеников. Они пострадали «В царство Лициния нечестивого» за отказ отречься от Христа. Их бросили в ледяное озеро, где они они мужественно умирали в лютый мороз.
Памятники и музеи
В Иловлинском районе некогда располагалась Царицынская сторожевая линия — крупнейшее фортификационное сооружение Европы первой четверти XVIII века между Волгой и Доном. Она была задумана Петром I для борьбы с набегами кочевников.
15 ноября 1717 года вышел указ Сената о строительстве укрепленной черты «от Дмитровского (сейчас город Камышин) к Иловле и к Дону, или от Царицына до Паншина. Сейчас Царицынская сторожевая линия представляет собой небольшой по высоте вал и по глубине ров, напоминает о ней памятный знак, расположенный по правую сторону федеральной трассы Москва-Астрахань, в 30 километрах от Волгограда. Представляет он собой красочную плиту. Неподалеку находится отметка высоты, которая показывает настоящий размер вала, а также пушка.
Есть в Иловлинском районе и памятник донскому атаману Ермаку. В 1569 году на территории района располагался городок Качалин. По преданиям, здесь же родился Ермак Тимофеевич, который перед своим походом на Волгу в 1579 году избирался атаманом этого городка. В память о нем открыт памятник — мраморная трехметровая глыба с кованым крестом наверху.
Есть в Иловлинском районе краеведческий музей и музей народной архитектуры и быта донских казаков. Последний представляет собой усадьбу казака-середняка конца XIX начала XX вв. В музее несколько экспозиций: курень, летняя кухня, конюшня, амбар, колодец, лабаз. Здесь можно принять участие в театрализованных казачьих обрядах: «Проводы казака на службу», «Казачья свадьба», «Девичьи посиделки».
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».