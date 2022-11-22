Житель Башкирии чуть не выбросил сына с пятого этажа во время семейного скандала

Местный житель периодически ссорился со своей женой. После одной из таких сцен супруга вместе с ребенком перебралась жить к матери и подала на развод.
Спустя некоторое время женщина вместе с мальчиком пришла за своими вещами, однако муж выбросил ее вещи в подъезд, схватил сына и вместе с ним вышел на балкон. Там он держал малыша в руках, протянутых в окно, угрожая выбросить его с пятого этажа.
Мужчина прекратил это делать только после того, как ребенок сильно испугался и начал плакать. Однако вскоре он вновь подверг сына опасности, шантажируя женщину и требуя собрать вещи и отнести домой. Женщина отнесла вещи к своей матери, а после вернулась за ребенком — тогда мужчина попросил простить его за такой поступок.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством малолетнему. Уголовное дело поступило в суд, который назначит наказание мужчине.
Известно, что подозреваемый полностью признал свою вину. Однако он заявил, что не собирался убивать сына, а лишь хотел напугать супругу.