Житель Башкирии чуть не выбросил сына с пятого этажа во время семейного скандала

Мужчина прекратил это делать только после того, как ребенок сильно испугался и начал плакать. Однако вскоре он вновь подверг сына опасности, шантажируя женщину и требуя собрать вещи и отнести домой. Женщина отнесла вещи к своей матери, а после вернулась за ребенком — тогда мужчина попросил простить его за такой поступок.