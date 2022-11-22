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Выяснилось, сколько работников в Башкирии получают зарплату более 100 тысяч рублей

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI

В Башкирии зарплату более 100 тысяч рублей получают 4,3% работающих граждан

Процент таких зарплат в регионе высчитал на основе статистических данных РИА «Рейтинг».

РИА «Рейтинг» изучил зарплаты и их уровень по регионам России, а значит и в Башкирии, и выявил, что за год в республике существенно возросло количество работников, чья заработная плата составляет менее 15 тысяч рублей за месяц и чья заработная плата превышает 100 тысяч рублей.

Так по данным рейтинга зарплата менее 15 тысяч по данным прошлогоднего исследования полагалась 12,7% работающих граждан в Башкирии, в нынешнем же исследовании доля граждан с таким уровнем заработной платы составила 19,7%. Количество тех, кто получает заработную плату в размере более 100 тысяч рублей возросла до 4,3%.

Самая распространенная зарплата в республике колеблется в диапазоне от 22 до 47 тысяч рублей. Примечательно, что среди регионов России позиция Башкирии осталась неизменной, республика занимает 36 позицию рейтинга доли работников с высокой заработной платой.

Названа средняя зарплата в Башкирии в следующем году
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#Ирина Деревянчук#Экономика
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