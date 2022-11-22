Выяснилось, сколько работников в Башкирии получают зарплату более 100 тысяч рублей

РИА «Рейтинг» изучил зарплаты и их уровень по регионам России, а значит и в Башкирии, и выявил, что за год в республике существенно возросло количество работников, чья заработная плата составляет менее 15 тысяч рублей за месяц и чья заработная плата превышает 100 тысяч рублей.