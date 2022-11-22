Воробьев сообщил об открытии крупнейшего СГЦ "Смена" в Подмосковье

Анонсировал открытие центра глава Подмосковья Андрей Воробьёв во время выступления на совещании “О развитии животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности”, которое проводил президент РФ. Путин отметил, что наполнение отечественного рынка доступными продуктами – это вопрос суверенитета России, причем не только продовольственного, но и технологического, пишет newizv.ru.
Строительство комплекса началось 1 июня. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заложили символический первый камень в основание центра. Кабмин выделил на данный проект 5 млрд рублей.
В одной из локаций центра “Смена” будут выращивать так называемый ремонтный молодняк селекционной птицы. Здесь будет и птицеводческая ферма на 96 000 птице-мест. Кроме этого, будут оборудованы площадки для содержания взрослого селекционного стада: 2 фермы, 12 птичников на 84 000 птице-мест. Также в центре будет собственный инкубатор, мощность которого составит 26 млн яиц в год.
Строительная готовность комплекса уже превышает 50%. Кроме возведения главных зданий и подключения к электро- и газовым сетям, обустраиваются 3 подъездные дороги, их совокупная длина составляет 4 километра.
Запуск центра будет поэтапным, и стартует процесс весной 2023 года. По словам Воробьёва, продукция центра будет более конкурентоспособной, чем европейская. Прежде всего из-за отсутствия затрат на логистику. Одним из важнейших вопросов губернатор назвал подготовку кадров. Сейчас с Минсельхозом обсуждаются совместные мероприятия, которые должны привлечь на работу молодых научных специалистов.
Отмечается, что наша страна на 98% зависит от импортных поставок племенного яйца и суточных цыплят для формирования племенного поголовья. СГЦ “Смена” сможет ежегодно производить до 1,3 млн цыплят-прародителей. Сначала в планах насыщение отечественного рынка, а с 2025 года – экспорт племенной продукции.