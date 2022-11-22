Воробьев сообщил об открытии крупнейшего СГЦ "Смена" в Подмосковье

В одной из локаций центра “Смена” будут выращивать так называемый ремонтный молодняк селекционной птицы. Здесь будет и птицеводческая ферма на 96 000 птице-мест. Кроме этого, будут оборудованы площадки для содержания взрослого селекционного стада: 2 фермы, 12 птичников на 84 000 птице-мест. Также в центре будет собственный инкубатор, мощность которого составит 26 млн яиц в год.