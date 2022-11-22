«Виделись, обнимались»: рэпер из Уфы Моргенштерн* рассказал о Бузовой

В мае этого года Министерство юстиции РФ признало музыканта иноагентом. Позднее стало известно о намерении Моргенштерна* оспорить решение ведомства, однако, как сообщила в июле этого года «Российская газета», Замоскворецкий суд Москвы отклонил исковые требования музыканта в полном объеме.

* — внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

** — соцсеть входит в компанию Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ