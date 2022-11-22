«Виделись, обнимались»: рэпер из Уфы Моргенштерн* рассказал о Бузовой

Рэпер Моргенштерн* прокомментировал в соцсетях недавнее заявление Ольги Бузовой. Ранее певица назвала музыканта «предателем Родины», а также заявила, что больше не слушает его треки.
— Так мы же недавно в аэропорту виделись, обнимались… Как я за пару месяцев предателем-то стал? — написал у себя в Instagram** музыкант, прикрепив фото исполнительницы.
Отметим, что ранее Бузова и Моргенштерн* состояли в дружеских отношениях. Так, в 2019 году рэпер встретился с певицей в её ресторане, где они вместе выпили пиво. Как признался музыкант, это была его мечта.
Напомним, что в ноябре 2021 года музыкант покинул территорию России на фоне обвинений со стороны главы СК РФ Александа Бастрыкина в том, что музыкант распространяет в интернете запрещенные вещества.
В мае этого года Министерство юстиции РФ признало музыканта иноагентом. Позднее стало известно о намерении Моргенштерна* оспорить решение ведомства, однако, как сообщила в июле этого года «Российская газета», Замоскворецкий суд Москвы отклонил исковые требования музыканта в полном объеме.
* — внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
** — соцсеть входит в компанию Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ