В Сахалинской области приглашают всех желающих стать добровольными защитниками Родины

Сегодня тысячи жителей России выполняют важную миссию — сражаются за свободу и независимость своей Родины, за русский мир, за безопасность и будущее своих детей.
Вступить в ряды доблестных защитников Отечества приглашают и в Сахалинской области. В островном регионе идёт набор желающих пойти на службу по контракту в вооружённых силах Российской Федерации. В области уже немало человек подали заявки на службу по контракту.
Стать добровольцем могут граждане старше 18 лет, которые не получили повестку в рамках частичной мобилизации, но считают, что могут и готовы защищать своё Отечество. И они приходят в военкомат не по повестке, как мобилизованные, а по своей воле, желая выполнить свою конституционную обязанность и отдать долг Отечеству.
Военная служба по контракту — это престижная высокооплачиваемая работа. Предусмотрены и целый ряд мер социальные гарантий для воинов и их семей — федерльных и региональных.
Гарантии от Минобороны РФ — это:
— ежемесячное денежное довольствие: до 400 000 руб. (в зависимости от стажа, званий, категорий);
— единовременная выплата 195 000 руб.;
— компенсация найма жилья;
— бесплатный проезд 1 раз в год к месту отдыха до любой точки РФ, в т. ч. одному члену семьи;
— до 75 дней отпуска;
— ранний выход на пенсию;
— санаторно-курортное обеспечение;
— ежемесячная выплата 5 тыс. руб. с индексацией пожизненно.
Дополнительные гарантии от Сахалинской области:
— единовременная выплата — 300 000 руб.;
— гарантированное трудоустройство после окончание контракта;
— гарантированное трудоустройство супруги;
— устройство детей вне очереди в детский сад, школу, спортивные секции;
— бесплатная высококачественная медицина для всех членов семьи;
— оплата переезда на территорию Сахалинской области (при необходимости).
Больше подробностей можно узнать, зайдя по ссылке: https://службапоконтракту.рф/ или позвонив по телефону: 8(4242)311-414. Звонки принимают круглосуточно.