В России некоторые крупные банки с ноября повышают ставки по вкладам

Аналитиков также заинтересовала очень необычная для банков опция - "Открытие" проводит розыгрыш. По его итогам каждый 23-й клиент увеличит свой вклад еще на 2,3%. Такой креативный подход действительно раньше никогда не практиковался банками, но, по мнению экспертов, вполне может быть, что этот ход окажется очень удачным. Ведь любая грамотная модель маркетинговой стратегии банка, выходящая за рамки консервативного банковского маркетинга, должна привлечь внимание потенциальных вкладчиков.