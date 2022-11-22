В России некоторые крупные банки с ноября повышают ставки по вкладам

Эксперты советуют вкладчикам особое внимание обратить на сезонный депозит "Зимний" от банка "Открытие". Ставка по нему составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% - на 13 месяцев. Это гораздо выше текущей средней максимальной ставки по вкладам 10 крупнейших банков РФ. Об этом сообщает newsnn.ru.
Аналитиков также заинтересовала очень необычная для банков опция - "Открытие" проводит розыгрыш. По его итогам каждый 23-й клиент увеличит свой вклад еще на 2,3%. Такой креативный подход действительно раньше никогда не практиковался банками, но, по мнению экспертов, вполне может быть, что этот ход окажется очень удачным. Ведь любая грамотная модель маркетинговой стратегии банка, выходящая за рамки консервативного банковского маркетинга, должна привлечь внимание потенциальных вкладчиков.
Некоторые другие крупные банки страны также сообщили о повышении ставок - Россельхозбанк, Почта Банк, Абсолют Банк, ВТБ и Росбанк. Последний с 16 ноября увеличил доходность депозитов на год до 1 пункта.
Повышение ставок по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки аналитики объясняют желанием банковских корпораций привлечь средства, которые вкладчики массово выводили этой осенью.
Паника, которая была спровоцирована политическими событиями, утихла, и теперь банки возвращают клиентов, привлекая их выгодными и нестандартными предложениями. Так как декабрь традиционно считается высоким сезоном для сбережений, ведь проценты по вкладам достигают максимума, возможно, банки будут еще улучшать условия по депозитам. Так предполагают сами банкиры.