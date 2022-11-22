В Башкирии простятся с погибшим в ходе СВО 36-летним Русланом Хисамутдиновым

В Башкирии простятся с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 36-летним Русланом Хисамутдиновым.
Как сообщает в своих социальных сетях глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов, с мая 2009 года мужчина проходил службу по призыву стрелком зенитчиком.
— В сентябре этого года Руслан Халяфович был призван на военную службу по мобилизации. После завершения боевого слаживания убыл в зону проведения специальной военной операции на территории Украины, — пишет Рустэм Шамсутдинов.
Прощание с погибшим состоится завтра, 23 ноября, в 11.00 у Городского Дворца культуры.