В Башкирии объяснили задержку при сдаче некоторых объектов культуры санкциями

Об этом сообщила замглавы Минкульта Гульдар Хамитова на заседании рабочей группы по контролю за исполнением нацпроекта «Культура» в Госсобрании во вторник, 22 ноября. Она отметила, что те объекты, которые контролирует Минкульт, находятся на высокой стадии готовности, по объектам, которые переданы в ведение Минстрое, есть некоторое отставание.