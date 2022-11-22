В Башкирии объяснили задержку при сдаче некоторых объектов культуры санкциями

Об этом сообщила замглавы Минкульта Гульдар Хамитова на заседании рабочей группы по контролю за исполнением нацпроекта «Культура» в Госсобрании во вторник, 22 ноября. Она отметила, что те объекты, которые контролирует Минкульт, находятся на высокой стадии готовности, по объектам, которые переданы в ведение Минстрое, есть некоторое отставание.
В Минкульте эту ситуацию объяснили объективной причиной — антироссийскими санкциями. Гульдар Хамитова отметила, что при проектировании зданий предусматривались поставки импортного светового и звукового оборудования из Европы и США. После введения санкций сметы пришлось пересмотреть и заново согласовывать.
В Минкульте отмечают небывалое увеличение финансирования по федеральному нацпроекту: с 2019 года оно выросло в 12 раз, до 4,76 млрд рублей в текущем году.
В 2022 году Башкирия должна завершить работы в 23 объектах культуры. На сегодня 17 из них уже полностью готовы, в остальных шести работы закончат до конца года, заверили в Минкульте.