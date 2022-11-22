Успешное трудоустройство в Башкирии или чем запомнился карьерный ликбез МТС

— Чтобы найти подходящую по способностям, умениям и индивидуальным возможностям работу и трудоустроиться необходимо подходить к поиску работы основательно. Для того, чтобы в этом помочь, в первую очередь, молодым специалистам МТС организовала полезное обучающее мероприятие. ЦЗН со своей стороны может оказать поддержку и работодателю, и ищущим работу с помощью государственных программ, например, в рамках федеральной инициативы «Содействие занятости» национального проекта «Демография», помочь в профессиональном обучении и получении дополнительного образования. ЦЗН также предоставляет госсубсидии через ФСС организациям и ИП на трудоустройство инклюзивных групп и содействует в подборе. Для этого нужно подать онлайн-заявление в центр занятости через личный кабинет на ресурсе «Работа в России» со списком доступных вакансий, на которые бизнес-компания или ИП планирует устраивать безработных людей, ― рассказал директор ГКУ ЦЗН г. Уфы Ридан Ахьямов.