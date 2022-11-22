Успешное трудоустройство в Башкирии или чем запомнился карьерный ликбез МТС

МТС на ярмарке вакансий также представила стажерские программы и актуальные позиции ― Группа компаний приглашает в свою команду инженеров технических сервисов, бухгалтеров, HR-специалистов, а также менеджеров по продажам и по работе с клиентами.
На «День МТС» в Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (УКРТБ) смогли прийти все желающие ― заинтересованные в своем развитии жители города и региона, а также молодые специалисты и выпускники башкирских колледжей и вузов. Эксперты Группы МТС рассказали о стажерских программах и об историях успеха построения карьеры в МТС, а коучи и HR-тренеры провели мастер-классы и тренинги для слушателей и поделились лайфхаками, как составить резюме и видео-визитку, как правильно вести себя на собеседовании, чтобы получить работу мечты, и как найти общий язык с руководителем и коллегами в первые дни трудоустройства.
— Мы подробно рассказали о стажировке и преимуществах работы в современной компании с множеством бизнес-вертикалей: от финтеха, телекома и разработки цифровых сервисов для бизнеса и повседневного пользования, до создания собственного медиа-контента. Понимание требований современного рынка, правильное сформированные критерии выбора вакансии, а также эффективное представление себя как соискателя ― вот секрет успеха в поиске работы мечты. Я знаю об этом не понаслышке ― начинал карьеру в МТС с рядовых операционных специальностей. Благодаря интерактивному формату, уверен, что гости нашего карьерного ликбеза получили массу полезной прикладной информации, ― выступил с приветственным словом директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.
— Колледж большое внимание уделяет профориентационной работе и трудоустройству выпускников. На нашей базе проводится много мероприятий для содействия занятости студентов, их информационно-консультационной поддержки в построении успешной карьеры. Такие интерактивно-образовательные мастер-классы, действительно, помогают молодежи сформировать более полную картину о будущей работе. Надеюсь, что «День МТС» поможет выпускникам нашего колледжа сделать успешный карьерный старт и реализовать свои профессиональные планы и амбиции, эффективно используя полученное образование, ― сообщила заведующая практикой Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Ольга Артамонова.
— Чтобы найти подходящую по способностям, умениям и индивидуальным возможностям работу и трудоустроиться необходимо подходить к поиску работы основательно. Для того, чтобы в этом помочь, в первую очередь, молодым специалистам МТС организовала полезное обучающее мероприятие. ЦЗН со своей стороны может оказать поддержку и работодателю, и ищущим работу с помощью государственных программ, например, в рамках федеральной инициативы «Содействие занятости» национального проекта «Демография», помочь в профессиональном обучении и получении дополнительного образования. ЦЗН также предоставляет госсубсидии через ФСС организациям и ИП на трудоустройство инклюзивных групп и содействует в подборе. Для этого нужно подать онлайн-заявление в центр занятости через личный кабинет на ресурсе «Работа в России» со списком доступных вакансий, на которые бизнес-компания или ИП планирует устраивать безработных людей, ― рассказал директор ГКУ ЦЗН г. Уфы Ридан Ахьямов.
Поиск работы — это труд и активная жизненная позиция. В рамках мастер-класса от ведущих hr-экспертов слушатели узнали следующие лайфхаки по успешному трудоустройству:
— Мероприятие полезное, почерпнули много интересной и новой информации, которая пригодится в скором времени ― нам выпускаться, а значит надо правильно подать себя на собеседовании. И считаю, что мотивация не должна быть только в виде похвалы, но и виде вот таких практических мастер-классов и встреч с сотрудниками потенциального работодателя, ― прокомментировал студент пятого курса специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи» УКРТБ Вячеслав Глушков.
Попасть в программу стажировки МТС можно, оставив заявку на сайте job.mts.ru/internship. Откликнуться на вакансии компании можно на карьерных сайтах: job.mts.ru, ufa.hh.ru, а также на trudvsem.ru или в мобильном приложении «Работа России» ― для этого в разделе фильтра «название компании» необходимо ввести МТС. Рекомендуем пройти регистрацию на сайте для того, чтобы откликаться на вакансии.
Партнерами мероприятия выступают: Центр занятости населения города Уфы, онлайн-сервис по поиску работы hh.ru, а также онлайн-кинотеатр KION — мультимедийная онлайн-платформа с оригинальными фильмами и сериалами оригинального производства, более 200 ТВ-каналами, а также с тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов.
Напомним, «День МТС» — это социально-инклюзивный проект компании, реализуемый с целью повышения HR-грамотности соискателей, а также предоставления равных возможностей для трудоустройства молодежи, женщин с несовершеннолетними детьми, представителей старшего поколения и граждан с инвалидностью. Главные темы бесплатных мастер-классов и тренингов встреч: актуальный рынок вакансий, навыки успешной самопрезентации соискателя, цифровые сервисы МТС и возможности HR-поддержки компании. МТС отличает стратегический подход в реализации социальных инвестиций, в том числе через последовательное проведение программ и проектов по совершенствованию системы формирования и развития кадрового потенциала регионов России.
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