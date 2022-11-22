Уфимцы сообщили о странностях в разных частях города

Уфа в нынешнем зимнем сезоне приняла решение отказаться от песка и перейти на противогололедный реагент «Бионорд», который в отличии от песка не превращает улицы в коричневые, а также не вредит экологии, асфальту и обуви. Однако после первого снегопада применение «Бионорда» удивило жителей лужами при морозах ниже 10 градусов и вынудило их обратиться к мэру с просьбой не «сыпать на тротуары реагенты в таком количестве».