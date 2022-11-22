Уфимцы сообщили о странностях в разных частях города

Уфа в нынешнем зимнем сезоне приняла решение отказаться от песка и перейти на противогололедный реагент «Бионорд», который в отличии от песка не превращает улицы в коричневые, а также не вредит экологии, асфальту и обуви. Однако после первого снегопада применение «Бионорда» удивило жителей лужами при морозах ниже 10 градусов и вынудило их обратиться к мэру с просьбой не «сыпать на тротуары реагенты в таком количестве».
— Нет наледи ведь, зиму ждут, чтоб был снежок, а сейчас что на тротуарах? Сплошная жижа, лужи просто, обувь быстро промокает, будет портиться. Вы нам будете возмещать ущерб? Закупили и теперь не знаете, куда девать! А как на санках детей по асфальту катать? Не надо посыпать этой химией!!! Не надо!!! — пишет Александра Зорина.
— Прекратите сыпать реагенты на тротуары! Ходить невозможно по этой каше! Реагенты предназначены для открытого льда! Когда вы наконец поймёте?! , — возмущается Тимур Ахметов.
— Это катастрофа просто. Сегодня минус 11, из-за реагентов вода на дорогах, приходится ходить по лужам, обувь тут же насквозь мокрая, — писала 20 ноября Марина Сафина.
— Дайте зимой насладится и чистотой в городе. Сам бионорд может и не вредит асфальтовому покрытию, но вода попадает в трещины и там замерзает, далее расширяется и расширяет трещину, — негодует Марат Якупов.
Однако все возмущения по поводу луж и куч реагента на улицах от страницы администрации получали типовой ответ, который во всех случаях был абсолютно одинаковым.
— Противогололедный материал «Бионорд» прошел государственную экологическую экспертизу, он представляет собой полностью растворимые гранулы неправильной формы (1мм-5мм) с оптимально подобранным составом компонентов, который плавит снежно-ледяные отложения при отрицательных температурах (до -30). «Бионорд» обладает моментальным антискользящим эффектом, безвреден для асфальтобетона, каменных, плиточных и других покрытий, кроме того продукт характеризуется минимальным воздействием на состояние меховых, кожаных изделий и окружающей среды, — отвечал на претензии сотрудник от лица города.
Напомним, в соответствии с инструкцией «Бионорд» сначала необходимо насыпать на нужный участок, дать ему время на воздействие, после чего удалить образовавшуюся кашицу.