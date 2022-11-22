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Posted 22 ноября 2022, 08:54

Published 22 ноября 2022, 08:54

Modified 22 ноября 2022, 09:41

Updated 22 ноября 2022, 09:41

«Уфимские фонтаны»: очевидцы засняли на видео фонтан из-под асфальта в центре Уфы

«Уфимские фонтаны»: очевидцы засняли на видео фонтан из-под асфальта в центре Уфы

22 ноября 2022, 08:54
Фото: 1MI.
Коммунальная авария случилась сегодня на перекрёстке Кирова и Ветошникова, сообщают очевидцы с места событий

В Уфе не перекрестке улиц Кирова и Ветошникова из-под земли с большой силой вырывается на поверхность струя воды. Видео очевидцев публикует телеграм-канал "Новости. Уфа Башкортостан". 

На кадрах с места видно, как группа рабочих занимается устранением коммунальной аварии. Меж тем проезжая часть уже перекрестка частично затоплена. 

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГУП "Уфаводоканал". Мы опубликуем его сразу после получения. 

#Азамат Нухов#Город#Видео
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