«Уфимские фонтаны»: очевидцы засняли на видео фонтан из-под асфальта в центре Уфы

Posted 22 ноября 2022, 08:54
Published 22 ноября 2022, 08:54
Modified 22 ноября 2022, 09:41
Updated 22 ноября 2022, 09:41
В Уфе не перекрестке улиц Кирова и Ветошникова из-под земли с большой силой вырывается на поверхность струя воды. Видео очевидцев публикует телеграм-канал "Новости. Уфа Башкортостан".
На кадрах с места видно, как группа рабочих занимается устранением коммунальной аварии. Меж тем проезжая часть уже перекрестка частично затоплена.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГУП "Уфаводоканал". Мы опубликуем его сразу после получения.