«Синергия» перечислила приоритетные для школьников будущие специальности

По итогам тестирования у большинства школьников и студентов колледжей выявили склонности для работы, которая связана с промышленным производством (12,6% опрошенных), креативными индустриями (11,4%), IT (10,7%), строительством и архитектурой (10%), транспортом и логистикой (9,5%), медициной (7,2%) и маркетингом (7%), сообщает karelinform.ru.
В зависимости от региона проживания тестируемых итоги исследования различались.
«Исследование позволило нам выявить несколько интересных трендов. Несмотря на традиционно сильную естественно-научную школу, которая дает хорошие навыки для работы в промышленности и информационных технологиях, активное развитие получает сфера креатива», — рассказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.
Он пояснил, что это обусловлено как изменениями в образовательных программах школ и высших учебных заведений, которые теперь гораздо больше внимания уделяют данному направлению, так и недавним развитием отрасли услуг и туризма в отдельных субъектах страны. Кроме того, добавил Васильев, показательна популярность строительной сферы на юге России.
Благодаря проведенному тестированию удалось выявить не только предпочтения в профессии, но и степень владения гибкими навыками (soft skills). Это способности, которые в большей степени определяются чертами характера и в меньшей — приобретенными профессиональными качествами. В целом у респондентов, как выяснилось, лучше всего развиты управление вниманием, ответственность, цифровые навыки, креативность и стрессоустойчивость.
Вместе с тем критическое и логическое мышление, пространственные способности, эмоциональный интеллект, коммуникативность, умение работать в команде проявляются хуже всего.
Профориентационной платформой для тестирования учащихся стала Synergy Start — synergystart.ru. Ее создал университет «Синергия» вместе с ведущими специалистами по детской психологии и карьерному консультированию.