«Синергия» перечислила приоритетные для школьников будущие специальности

Он пояснил, что это обусловлено как изменениями в образовательных программах школ и высших учебных заведений, которые теперь гораздо больше внимания уделяют данному направлению, так и недавним развитием отрасли услуг и туризма в отдельных субъектах страны. Кроме того, добавил Васильев, показательна популярность строительной сферы на юге России.