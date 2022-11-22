Общефедеральное значение минимального размера оплаты труда (МРОТ) устанавливается один раз в год. Но в 2022 году этот показатель, как и размер прожиточного минимума, были повторно проиндексированы в июне. Таким образом, с лета 2022 года и до конца декабря в России установлен МРОТ на уровне 15 279 рублей.
В Башкирии действует Соглашение о минимальной заработной плате в регионе, заключенное между Федерацией профсоюзов, Союзом работодателей и правительством Республики Башкортостан. Согласно этому документу, в регионе действует общефедеральное значение МРОТ — 15 279 рублей.
Эта сумма не включает выплаты за труд в выходные и праздничные дни, за ночные дежурства, за сверхурочные, надбавки за совмещение должностей по договору. Кроме того, прописанная в соглашении сумма минимальной зарплаты не включает районный коэффициент, действующий в регионах Башкирии.
С учетом уральского коэффициента в Уфе МРОТ на данный момент составляет 17 570, 85 рубля: 15 279×1,15 (районный коэффициент). То есть работодатель в Уфе не имеет права платить своему сотруднику сумму ниже 17 570, 85 рубля в месяц, при условии, что работник отработал полную норму рабочего времени и выполнил все трудовые обязанности по договору.
В январе 2023 года общефедеральный МРОТ будет повышен на 6,3%. То есть на территории РФ будет действовать единое значение показателя — 16 242 рубля. Таким образом, в Уфе величина минимальной оплаты труда, помноженная на уральский коэффициент, составит 18 678 рублей.
Эта величина действует как в коммерческих и частных организациях Уфы, так и в бюджетном секторе. Ранее значения минимальной зарплаты для внебюджетных и государственных организаций в Башкирии отличались.
Если работник трудится полный рабочий день и выполняет все свои обязанности, то его заработная плата не может быть меньше установленного в регионе МРОТ. Если зарплата сотрудника недотягивает до этого показателя, то ее нужно повысить. В противном случае работодателя ждут немалые штрафы.
Минимальный размер оплаты труда влияет на отпускные, больничные и декретные выплаты. Для их расчета берется среднедневной заработок сотрудника.
С учетом индексации в 2023 году и районных коэффициентов выплаты для сотрудников в Уфе будут рассчитываться следующим образом:
16 242×1,15×24 / 730 = 614, 08 руб.,
где
Таким образом, среднедневной заработок в Уфе будет составлять в следующем году 614,08 рубля. Декретные, отпускные, пособия по уходу за ребенком, больничные будут начисляться исходя из этой суммы.