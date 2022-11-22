Если работник трудится полный рабочий день и выполняет все свои обязанности, то его заработная плата не может быть меньше установленного в регионе МРОТ. Если зарплата сотрудника недотягивает до этого показателя, то ее нужно повысить. В противном случае работодателя ждут немалые штрафы.