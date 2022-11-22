Победителей премии РАСО «Гамбургский счет» назовут 25 ноября

Данную премию РАСО учредила в 2016 году. С этой даты премия каждый год присуждается политическим деятелям, партиям и объединениям. Ее могут удостоиться лауреаты в самой РФ и за ее пределами. Об этом информирует gorod55.ru.
В нынешнем году имена победителей огласят 25 ноября на торжественной церемонии. Премию можно получить за результативность, технологичность и креативность. Данные качества должны быть проявлены во время конкуренции и с соблюдением демократических процедур в ходе конкурентных политических кампаний.
Члены комитета по политтехнологиям РАСО - профессиональные политические консультанты, политтехнологи и политические юристы - примут участие в голосовании. При выставлении оценок зарубежным кампаниям судьи учтут мнение международных специалистов и специалистов Института международных исследований МГИМО (У) МИД РФ.
К примеру, в номинацию «Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент» включены Сахалин и Удмуртия.
КПРФ (Саратовская область), СРЗП (Северная Осетия), СРЗП (Саратовская область), ЛДПР (Удмуртия) и «Новые люди» (Сахалин) стали номинантами «Лучшей кампании по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии».
В номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии» участвует «Партия пенсионеров» (Сахалин). Ей достался специальный приз (лишь один участник в номинации)
«Лучшую зарубежную избирательную кампанию по выборам главы государства» можно выделить из иностранных номинаций. Здесь претендентами на премию оказались Лула да Силва (Бразилия), Эмманюэль Макрон (Франция), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан).
Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джорджа Мелони (Италия) и Нэнси Пелоси (Соединенные Штаты Америки) попали в номинацию «Зарубежный политик года».
23 ноября пройдет онлайн-обсуждение призеров в иностранных номинациях. Оно состоится с 10:00 до 13:00. В беседе примут участие представители комитета по политтехнологиям РАСО и сотрудники Института международных исследований МГИМО.
Презентации отечественных кампаний проведут онлайн 24 ноября с 10:00 до 13:00. С полным перечнем претендентов на премию можно ознакомиться на сайте.