Первый каток в нынешнем сезоне в Уфе откроют в парке Гафури

В Уфе сегодня 22 ноября откроется первый в нынешнем сезоне ледовый каток. Первой ледовой ласточкой станет парк Гафури, расположенном напротив администрации Уфы. Сегодняшнее открытие будет лишь техническим, но кататься жители уже смогут. Режим работы катка с 10 до 22 часов. Торжественное открытие с живой музыкой, разного рода активностями, fireshow, угощениями и конечно же с подаркам состоится в субботу, 26 ноябоя.
Каток впечатляет своими размерами, его площадь превышает 5 000 квадратных метров. Есть на катке и все условия для комфортного переодевания, а также по обслуживанию коньков, а именно их заточке. Также в парке Гафури коньки можно будет оформить в прокат.