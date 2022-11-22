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Первый каток в нынешнем сезоне в Уфе откроют в парке Гафури

Сегодня, 03:28
Фото: 1MI

Первый ледовый каток в Уфе откроется в парке имени Мажита Гафури сегодня 22 ноября

О том, что выйти на лед у жителей и гостей Уфы получится в ноябре сообщили в пресс-службе Октябрьского района.

В Уфе сегодня 22 ноября откроется первый в нынешнем сезоне ледовый каток. Первой ледовой ласточкой станет парк Гафури, расположенном напротив администрации Уфы. Сегодняшнее открытие будет лишь техническим, но кататься жители уже смогут. Режим работы катка с 10 до 22 часов. Торжественное открытие с живой музыкой, разного рода активностями, fireshow, угощениями и конечно же с подаркам состоится в субботу, 26 ноябоя.

Каток впечатляет своими размерами, его площадь превышает 5 000 квадратных метров. Есть на катке и все условия для комфортного переодевания, а также по обслуживанию коньков, а именно их заточке. Также в парке Гафури коньки можно будет оформить в прокат.

#Ирина Деревянчук#Город
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