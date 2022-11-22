От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города

Если в первом вопросе, со слов девушки, не было «ничего провокационного», то во втором порядок вопросов шел достаточно странно. Как пояснила респондентка, сначала задавались вопросы про башкирский язык и его место в республике, про самоопределение (например, кем больше ощущает себя респондент — россиянкой или жительницей Башкирии), а также про роль татарского и родного для опрашиваемого языков в республике наряду с башкирским языком. Затем, с ее слов, «риторика вопросов резко изменилась», и вопросы незаметно для самой девушки коснулись темы бедности, достатка в семье опрашиваемого, а также отношения к СВО и политике, проводимой президентом Путиным. Девушка подчеркнула, что удивилась точности и прямолинейности вопросов. Так, по ее словам, авторы опроса интересовались, поддерживает ли опрашиваемый СВО, политику Путина и главы Башкирии Хабирова. Кроме того, задавались вопросы плана «был ли кто-то из знакомых или родных опрашиваемого мобилизован», «знает ли опрашиваемый о нарушениях в ходе проведения частичной мобилизации», «как изменилось материальное положение вашей семьи после начала СВО», а также узнавалось о желании респондента переехать в другой город/регион/страну и требовалось указать конкретное место для переезда.