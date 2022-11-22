От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города

Жительница Уфы рассказала, что стала участницей странного опроса прямо в центре Уфы. По ее словам, на фудкорте на Центральном рынке к ней подошла женщина, спросила, есть ли у нее несколько свободных минут и попросила поучаствовать в опросах, добавив, что участие ей «очень поможет».
Как рассказала очевидица, ей предложили пройти два небольших опроса. Первый касался отношения к Уфе и затрагивал благоустройство района, где проживает опрашиваемый, и города в целом. Не обошлось, со слов девушки, и без вопросов об отношении к мэру города Ратмиру Мавлиеву (первый вопрос как раз касался того, знает ли уфимец/уфимка, как зовут нынешнего главу города). Также в этом опросе вопросы о минусах и плюсах района опрашиваемого и города в целом перекликались с вопросами об отношении к деятельности главы Башкирии и об эффективности его работы.
Если в первом вопросе, со слов девушки, не было «ничего провокационного», то во втором порядок вопросов шел достаточно странно. Как пояснила респондентка, сначала задавались вопросы про башкирский язык и его место в республике, про самоопределение (например, кем больше ощущает себя респондент — россиянкой или жительницей Башкирии), а также про роль татарского и родного для опрашиваемого языков в республике наряду с башкирским языком. Затем, с ее слов, «риторика вопросов резко изменилась», и вопросы незаметно для самой девушки коснулись темы бедности, достатка в семье опрашиваемого, а также отношения к СВО и политике, проводимой президентом Путиным. Девушка подчеркнула, что удивилась точности и прямолинейности вопросов. Так, по ее словам, авторы опроса интересовались, поддерживает ли опрашиваемый СВО, политику Путина и главы Башкирии Хабирова. Кроме того, задавались вопросы плана «был ли кто-то из знакомых или родных опрашиваемого мобилизован», «знает ли опрашиваемый о нарушениях в ходе проведения частичной мобилизации», «как изменилось материальное положение вашей семьи после начала СВО», а также узнавалось о желании респондента переехать в другой город/регион/страну и требовалось указать конкретное место для переезда.
Проводившая опрос женщина пояснила, что она из государственного центра изучения общественного мнения (точного названия очевидица не запомнила). Женщина призналась уфимке, что проводит опрос «по разнарядке мэрии Уфы», и за три недели ей ответили почти 900 человек. Она пояснила, что «власти хотят знать настроения людей», при этом на вопрос, изменят ли эти ответы жизнь жителей, ответила, что она «простой наемный работник, и ее задача — собрать ответы». При этом она сразу предупредила горожанку, что опрос анонимный, а после честных, со слов уфимки, ответов она попросила у нее контактный номер телефона, чтобы «в случае чего могли позвонить и удостовериться, что она действительно проходила опрос». Уфимку возмутил этот факт — она считает, что это нарушает всю анонимность опроса, так как, по ее мнению, «по номеру телефона можно пробить всю информацию о человеке».
Напомним, согласно федеральному закону «О персональных данных» операторы мобильной связи имеют доступ к базе с персональными данными абонентов, к которым относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, название абонента — юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников компании, а также адрес абонента, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.
Mkset обратился в мэрию Уфы, чтобы прояснить ситуацию. В пресс-службе городской администрации назвали ситуацию «странной», и добавили, что «знали бы», если бы такой опрос действительно проводился. В мэрии предположили, что опрос могли проводить «мошенники», но в чем именно здесь заключается мошенничество, не пояснили. В администрации главы Башкирии оперативно на запрос Mkset не ответили.