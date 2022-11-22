Обвиненному во взяточничестве замначальника полиции Башкирии продлили арест

Арест двух полицейских, работавших в МВД Башкирии, продлили по решению суда. Заместитель начальника полиции по оперативной работе Андрей Москвитин и его коллега Михаил Поливин обвиняются в получении и пособничестве во взятках. Об этом сообщает портал CHITA.ru.

По данным портала, на продлении ареста настоял прокурор, по мнению которого, оказавшись на свободе могут попытаться скрыться от правосудия, а также предпринять попытку оказать влияние на свидетелей либо уничтожить доказательства. Гособвинитель отметил, что при задержании Москвитин уничтожил свой телефон, а также документы, удостоверяющие личность. Прокурор также настаивает на продлении ареста имущества родителей Москвитина - в собственности у них две квартиры в Уфе.