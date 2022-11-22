mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обвиненному во взяточничестве замначальника полиции Башкирии продлили арест

Сегодня, 05:42
Фото: 1MI

Суд Читы продлил арест замначальника МВД Башкирии еще на полгода

В июле этого года у Андрея Москвитина прошли обыски. В настоящий момент полицейскому и его коллеге Михаилу Поливину предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК Забайкальского края

Арест двух полицейских, работавших в МВД Башкирии, продлили по решению суда. Заместитель начальника полиции по оперативной работе Андрей Москвитин и его коллега Михаил Поливин обвиняются в получении и пособничестве во взятках. Об этом сообщает портал CHITA.ru.

По данным портала, на продлении ареста настоял прокурор, по мнению которого, оказавшись на свободе могут попытаться скрыться от правосудия, а также предпринять попытку оказать влияние на свидетелей либо уничтожить доказательства. Гособвинитель отметил, что при задержании Москвитин уничтожил свой телефон, а также документы, удостоверяющие личность. Прокурор также настаивает на продлении ареста имущества родителей Москвитина - в собственности у них две квартиры в Уфе. 

В свою очередь, экс-полицейский отказывается признавать вину в преступлении и утверждает, что дело возбуждено на несуществующих обстоятельствах. Москвитин просит о смягчении меры пресечения и переводе на домашний арест.

Обвиняемый также отметил, что имеет положительные характеристики с места работы, добавив, что его жене в настоящий момент требуется помощь в воспитании их троих несовершеннолетних детей. Отдельно Москвитин подчеркнул, что у следствия нет доказательств об оказании давления на свидетелей с его стороны либо планах скрыться.  

Однако Центральный районный суд Читы удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест полицейских и имущества родителей Москвитина.

Напомним, о задержании Андрей Москвитина стало известно в июле 2022 года. Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, полицейский был задержан в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, добавив, что все имеющие сведения ведомство в установленном порядке были переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России.

Отметим, что несколькими днями ранее в сети появилась информация о том, что в отставку готовится уйти министр МВД Башкирии Роман Деев. Позднее ситуацию прокомментировал сам глава ведомства. 

Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку
Узнать подробнее
Суд в Чите арестовал замначальника МВД Башкирии Андрея Москвитина на 2 месяца
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Уфимцы сообщили о странностях в разных частях города
Сегодня, 05:31
Выяснилось, сколько работников в Башкирии получают зарплату более 100 тысяч рублей
Сегодня, 04:55
Житель Башкирии чуть не выбросил сына с пятого этажа во время семейного скандала
Сегодня, 05:37
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Сегодня, 07:32
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
Вчера, 04:00