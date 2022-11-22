Обвиненному во взяточничестве замначальника полиции Башкирии продлили арест

Арест двух полицейских, работавших в МВД Башкирии, продлили по решению суда. Заместитель начальника полиции по оперативной работе Андрей Москвитин и его коллега Михаил Поливин обвиняются в получении и пособничестве во взятках. Об этом сообщает портал CHITA.ru.
По данным портала, на продлении ареста настоял прокурор, по мнению которого, оказавшись на свободе могут попытаться скрыться от правосудия, а также предпринять попытку оказать влияние на свидетелей либо уничтожить доказательства. Гособвинитель отметил, что при задержании Москвитин уничтожил свой телефон, а также документы, удостоверяющие личность. Прокурор также настаивает на продлении ареста имущества родителей Москвитина - в собственности у них две квартиры в Уфе.
В свою очередь, экс-полицейский отказывается признавать вину в преступлении и утверждает, что дело возбуждено на несуществующих обстоятельствах. Москвитин просит о смягчении меры пресечения и переводе на домашний арест.
Обвиняемый также отметил, что имеет положительные характеристики с места работы, добавив, что его жене в настоящий момент требуется помощь в воспитании их троих несовершеннолетних детей. Отдельно Москвитин подчеркнул, что у следствия нет доказательств об оказании давления на свидетелей с его стороны либо планах скрыться.
Однако Центральный районный суд Читы удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест полицейских и имущества родителей Москвитина.
Напомним, о задержании Андрей Москвитина стало известно в июле 2022 года. Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, полицейский был задержан в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, добавив, что все имеющие сведения ведомство в установленном порядке были переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России.
Отметим, что несколькими днями ранее в сети появилась информация о том, что в отставку готовится уйти министр МВД Башкирии Роман Деев. Позднее ситуацию прокомментировал сам глава ведомства.