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Обманутые дольщики Уфы завалили соцсети Хабирова

Сегодня, 10:28
Фото: 1MI

«Нас 250 семей»: обманутые дольщики ЖК «Московский» в Уфе завалили Хабирова жалобами

Обманутые дольщики ЖК «Московский» просят власти посодействовать в решении вопроса о выплате компенсации по объекту.

Обманутые дольщики литер 4 ЖК «Московский» записали видеообращение к главе региона в социальных сетях с просьбой ходатайствовать перед «Фондом развития территорий». Так, в обращении женщина утверждает, что в 2021 году объект был передан «Фонду развития территории» по ходатайству Радия Хабирова, уже 8 июня текущего года застройщик ЖК «Московский» был признан банкротом.

— 27 сентября 2022 года, согласно распоряжению № 1200-р, деньги на софинансирование от Республики Башкортостан перечислены в фонд. На сегодняшний день, 20 ноября 2022 года, компенсации не выплачены. Нас 250 семей. Просим вас ходатайствовать перед «Фондом развития территорий» о скорейшем проведении наблюдательного совета по нашему объекты и выплатить компенсации в декабре 2022 года, — говорится в видеообращении.
Видео: vk.com // Наталья Б.

Между тем, в Минстрое Башкирии уверяют, что «выделение дополнительных средств как имущественный взнос для софинансирования объекта ООО „Литер 4“ ЖК Московский со стороны Республики Башкортостан предусмотрено».

— Все необходимые документы по объекту ООО «Литер 4» для проведения Наблюдательного совета ППК Фонд подготовлены. Ожидаем Наблюдательного совета, — сообщают в министерстве.

Отметим, что аналогичные жалобы о назначении наблюдательного совета и выплате компенсаций обманутые дольщики оставляют и в на странице в социальных сетях самого фонда, однако ответа на них — нет.

Mkset направил письменный запрос в «Фонд развития территорий».

В октябре этого года обманутые дольщики также обращались к представителям власти с просьбой сообщить точную дату решения их вопроса. Тогда же Минстрой Башкирии заявлял, что наблюдательный совет планируется провести в 4-м квартале 2022 года.

Напомним, что застройщик ЖК «Московский» входил в структуру ГК «Госстрой», бенефициаром которого был экс-депутат Горсовета Уфы Кирилл Бадиков. На данный момент мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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#Элина Сайфранова#Видео
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