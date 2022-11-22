Обманутые дольщики Уфы завалили соцсети Хабирова

Обманутые дольщики литер 4 ЖК «Московский» записали видеообращение к главе региона в социальных сетях с просьбой ходатайствовать перед «Фондом развития территорий». Так, в обращении женщина утверждает, что в 2021 году объект был передан «Фонду развития территории» по ходатайству Радия Хабирова, уже 8 июня текущего года застройщик ЖК «Московский» был признан банкротом.