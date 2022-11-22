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Находящийся в зоне СВО священник из Уфы сообщил трагическое известие

Сегодня, 11:19
Фото: vk.com/Протоиерей Виктор Иванов

Священник из Уфы сообщил о гибели под обстрелом в зоне СВО священника из Пскова

Отец Александр Цыганов попал под обстрел, был тяжело ранен и впоследствии скончался.

Протоиерей из Уфы Виктор Иванов, который сейчас вместе с военнослужащими из Башкирии находится в зоне проведения специальной военной операции, рассказал о гибели священника из города Псков отца Александра Цыганова. 

В зоне проведения СВО Александр Иванов окормлял десантников, непосредственно в этот момент военнослужащие и священнослужители попали под обстрел. Находился там же во время обстрела по данным Виктора Иванова и отец Михаил Васильев.

– Царствие Небесное отцу Александру! Батюшка, ты исполнил свой долг до конца, моли Спасителя о нас! – написал Виктор Иванов после гибели священника на своей странице в соцсети.
#Общество#Ирина Деревянчук
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