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На выставке “Аэронет-2035” представили подавляющий другие БПЛА дрон

Сегодня, 12:00
Новый беспилотник “Шершень” способен подавлять другие дроны. Также его можно оснащать ультразвуковыми устройствами для разгона толпы.

“Шершень” – представитель перспективного направления беспилотников двойного назначения, способный заниматься и радиолокационным, и ультразвуковым подавлением. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник лаборатории НИИ вычислительных комплексов имени Карцева Виталий Долгов.

По данным газеты “Известия”, этот БПЛА может использоваться также для контроля газо- и нефтепроводов, поиска проблем и не только. Также сообщается, что дрон будет покрыт специальным покрытием, отражающем радарные сигналы.

Напомним, выставка «Аэронет-2035», на которой представлены современные отечественные разработками в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) для логистики, лесного и сельского хозяйства, специального назначения и для сбора геопространственных данных, пройдет с 17 по 27 ноября.

#Светлана Павлова
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