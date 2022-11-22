На выставке “Аэронет-2035” представили подавляющий другие БПЛА дрон

“Шершень” – представитель перспективного направления беспилотников двойного назначения, способный заниматься и радиолокационным, и ультразвуковым подавлением. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник лаборатории НИИ вычислительных комплексов имени Карцева Виталий Долгов.
По данным газеты “Известия”, этот БПЛА может использоваться также для контроля газо- и нефтепроводов, поиска проблем и не только. Также сообщается, что дрон будет покрыт специальным покрытием, отражающем радарные сигналы.
Напомним, выставка «Аэронет-2035», на которой представлены современные отечественные разработками в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) для логистики, лесного и сельского хозяйства, специального назначения и для сбора геопространственных данных, пройдет с 17 по 27 ноября.