«МЮ» разорвал контракт с Роналду

Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт клуба.
Сегодня, 22 ноября, стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Ранее 37-летний форвард раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага. Он заявил, что не уважает голландского специалиста. Кроме того, португалец обвинил руководство в предательстве. Наконец, игрок подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» перестал развиваться в спортивном направлении.
По данным СМИ, после выхода этого интервью боссы «красных дьяволов» приняли решение расстаться с футболистом.