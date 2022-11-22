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«МЮ» разорвал контракт с Роналду

Сегодня, 20:58
Фото: pxhere.com
«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении трудового контракта с нападающим Криштиану Роналду.

Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт клуба.

 

Сегодня, 22 ноября, стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

 

Ранее 37-летний форвард раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага. Он заявил, что не уважает голландского специалиста. Кроме того, португалец обвинил руководство в предательстве. Наконец, игрок подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» перестал развиваться в спортивном направлении.

 

По данным СМИ, после выхода этого интервью боссы «красных дьяволов» приняли решение расстаться с футболистом.

#Спорт
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