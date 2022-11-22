«МЮ» разорвал контракт с Роналду

Ранее 37-летний форвард раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага. Он заявил, что не уважает голландского специалиста. Кроме того, португалец обвинил руководство в предательстве. Наконец, игрок подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» перестал развиваться в спортивном направлении.