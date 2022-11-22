Мэр Уфы оплатил налоги

Уместно вспомнить, что сумма их, несмотря на то, что чиновники публикуют декларации о доходах и имуществе, остается тайной покрытой мраком, так как за 2021 год Ратмир Мавлиев декларацию не публиковал, так как мэрию Уфы он возглавил в 2022 году. На посту мэра Нефтекамска в 2020 году заработок Мавлиева оказался самым большим среди мэров Башкирии. За год им был задекларирован доход в размере 13,7 млн рублей, в 2019 году он заработал 4,95 млн рублей.