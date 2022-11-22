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Мэр Уфы оплатил налоги

Сегодня, 03:56
Фото: 1MI

Мэрия напомнила о сроке оплаты имущественных налогов и поставила в пример Мавлиева

Ратмир Мавлиев уже заплатил налоги, сообщил официальный телеграм-канал администрации Уфы 22 ноября.

1 декабря каждого года истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов. В преддверии этой даты в telegram-канале «Город Уфа» появилось напоминание об этом и сообщение о том, что глава города Ратмир Мавлиев имущественные налоги оплатил.

Уместно вспомнить, что сумма их, несмотря на то, что чиновники публикуют декларации о доходах и имуществе, остается тайной покрытой мраком, так как за 2021 год Ратмир Мавлиев декларацию не публиковал, так как мэрию Уфы он возглавил в 2022 году. На посту мэра Нефтекамска в 2020 году заработок Мавлиева оказался самым большим среди мэров Башкирии. За год им был задекларирован доход в размере 13,7 млн рублей, в 2019 году он заработал 4,95 млн рублей. 

В декларации за 2020 год в собственности нынешнего мэра Уфы находился гараж площадью 77,7 кв. м, нежилое помещение в 287,3 метра и два прицепа.

#Ирина Деревянчук#Политика
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