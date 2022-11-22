Мэр Стерлитамак разнес службы за снег и заявил, что заставит работать круглосуточно

Снег укрывший Башкирию вызвал не только радость жителей от прекратившейся наконец ноябрьской слякоти. Главы городов в отличии от обычных жителей расценивают не только как неотъемлемый атрибут зимы, но и как задачу.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уже устроил разнос коллегам утром субботы после первого снегопада. Сегодня его примеру последовал мэр Стерлитамака Рустем Газизов, который остался крайне недоволен тем, как справились с задачей ответственные службы и даже пригрозил им круглосуточной работой, если содержание дорог в Стерлитамаке не изменится к лучшему.
– Я не заставляю сбивать его на лету и делать так, чтобы снег не ложился. Но прошло двое суток – я не вижу, чтобы в городе стало чисто…Как будто улицы даже не в райцентре, а в сельском поселении, где один трактор на пять деревень…Я вас круглые сутки заставлю работать, если такое содержание дорог будет – предупредил коллег Рустем Газизов.