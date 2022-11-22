Мэр Стерлитамак разнес службы за снег и заявил, что заставит работать круглосуточно

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уже устроил разнос коллегам утром субботы после первого снегопада. Сегодня его примеру последовал мэр Стерлитамака Рустем Газизов, который остался крайне недоволен тем, как справились с задачей ответственные службы и даже пригрозил им круглосуточной работой, если содержание дорог в Стерлитамаке не изменится к лучшему.