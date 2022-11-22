mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр города Башкирии прокомментировал анонсированные неизвестными сообщения о стрельбе

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI

Мэр Сибая прокомментировал готовящуюся стрельбу в школе

Поступившее ОМВД по Сибаю заявление о подготовке «колумбайна» в школах к счастью оказалось ложным.

Мэр города Сибай в Башкирии Азамат Юлдашбаев на своей странице рассказал о том, что сегодня, 22 ноября, в правоохранительные органы поступило тревожное анонимное сообщение. Из него следовало что некие неназванные лица якобы ведут подготовку к осуществлению стрельбы в учреждениях образования, а именно в школах и колледжах города.

Сообщения отправились проверять профильные службы, но к счастью правоохранители информацию из сообщения не подтвердили, а опровергли. Однако для того, чтобы усилить безопасность школ и колледжей в них был усилен пропускной режим, что никак не отразилось на их работе, которая продолжилась в штатном режиме.

Напомним, в конце октября в Башкирии студент из соседней области заявил о подготовке колумбайна в колледже, однако потом назвал свою выходку шуткой. Однако «шутку» тогда взялись.

 

#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Сегодня, 11:18
«Уфимские фонтаны»: очевидцы засняли на видео фонтан из-под асфальта в центре Уфы
Сегодня, 08:54
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Сегодня, 07:32
Стала известна причина, по которой в Уфе не могут приступить к реконструкции Госцирка
Сегодня, 08:32
Уфимцы сообщили о странностях в разных частях города
Сегодня, 05:31
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
Вчера, 04:00