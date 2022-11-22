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Из-за «потопа» в центре Уфы учебные заведения и жилые дома остались без холодной воды

Сегодня, 09:29

«Уфаводоканал» прокомментировал фонтан из-под асфальта в центре Уфы

Холодной воды не будет в двух колледжах, деловом центре и нескольких жилых домах, сообщает пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал»

Коммунальная авария возникла сегодня на перекрестке улиц Кирова и Ветошникова. Вода била ключом из-под асфальта на пересечении улиц.  Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУП "Уфаводоканал".

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, на данном участке дороги сегодня произошла утечка из колодца. Отмечается, что сотрудники предприятия в настоящий момент занимаются устранением несоответствий на водосетях. 

Примечательно, что в результате аварии участок дорожного полотна оказался залит водой. "Уфаводоканал", в свою очередь, сообщает, что в период проведения восстановительных работ будет организована подсыпка проезжей части и тротуара песчано-гравийной смесью.

В связи с проведением аварийных работ будет произведено временное отключение водопровода диаметром 300 мм. Холодное водоснабжение будет временно отключено по следующим адресам: 

ул. Ветошникова 110 - частный дом;
ул. Кирова 96, 98, 100 - частные дома;
ул. Кирова 89 - жилой дом;
ул. Кирова 65 - УКСИВТ; 
ул. Кирова 54 - УТЭК;
ул. Кирова 52 - деловой центр. 

"Уфаводоканал" приносит жителям извинения за временные неудобства. 

#Азамат Нухов#Город#Всегда актуально
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