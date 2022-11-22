Фонтан из-под асфальта в Уфе, реконструкция Госцирка и сообщения о стрельбе в школах

В Уфе не перекрестке улиц Кирова и Ветошникова из-под земли с большой силой вырывается на поверхность струя воды. На кадрах с места видно, как группа рабочих занимается устранением коммунальной аварии. Меж тем проезжая часть уже перекрестка частично затоплена. Как сообщили в МУП "Уфаводоканал", на данном участке дороги произошла утечка из колодца.
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия. Mkset пришел на место с «народной инспекцией». Подробнее в репортаже.
Стала известна причина, по которой в Уфе не могут приступить к реконструкции Госцирка. Так, Капремонт в здании цирка в Уфе отложили из-за новых требований к содержанию животных. Обновленный проект сейчас проходит экспертизу. При этом и заявка на федеральное финансирование, поданная Росгосцирком, уже на рассмотрении в Минкульте России. В настоящее время проект проходит госэкспертизу, заявка Росцирка на финансирование находится на рассмотрении федерального Минкульта.
Уфимцы сообщили о странностях в разных частях города. Уфа в нынешнем зимнем сезоне приняла решение отказаться от песка и перейти на противогололедный реагент «Бионорд», который в отличии от песка не превращает улицы в коричневые, а также не вредит экологии, асфальту и обуви. Однако после первого снегопада применение «Бионорда» удивило жителей лужами при морозах ниже 10 градусов и вынудило их обратиться к мэру с просьбой не «сыпать на тротуары реагенты в таком количестве».
Мэр города Башкирии прокомментировал анонсированные неизвестными сообщения о стрельбе. Мэр города Сибай в Башкирии Азамат Юлдашбаев на своей странице рассказал о том, что сегодня, 22 ноября, в правоохранительные органы поступило тревожное анонимное сообщение. Из него следовало что некие неназванные лица якобы ведут подготовку к осуществлению стрельбы в учреждениях образования, а именно в школах и колледжах города. Сообщения отправились проверять профильные службы, но к счастью правоохранители информацию из сообщения не подтвердили, а опровергли. Однако для того, чтобы усилить безопасность школ и колледжей в них был усилен пропускной режим, что никак не отразилось на их работе, которая продолжилась в штатном режиме.