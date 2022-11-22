Фонтан из-под асфальта в Уфе, реконструкция Госцирка и сообщения о стрельбе в школах

Мэр города Башкирии прокомментировал анонсированные неизвестными сообщения о стрельбе. Мэр города Сибай в Башкирии Азамат Юлдашбаев на своей странице рассказал о том, что сегодня, 22 ноября, в правоохранительные органы поступило тревожное анонимное сообщение. Из него следовало что некие неназванные лица якобы ведут подготовку к осуществлению стрельбы в учреждениях образования, а именно в школах и колледжах города. Сообщения отправились проверять профильные службы, но к счастью правоохранители информацию из сообщения не подтвердили, а опровергли. Однако для того, чтобы усилить безопасность школ и колледжей в них был усилен пропускной режим, что никак не отразилось на их работе, которая продолжилась в штатном режиме.