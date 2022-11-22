Бюджет страны на ближайшую трехлетку принят во втором чтении с поправками ЕР

«Депутаты Госсобрания в первом чтении приняли проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В процессе обсуждения законопроекта парламентариев интересовали вопросы по многим отраслям: и реформы в здравоохранении, и развитие коечной сети, и лекарственное обеспечение, и развитие мероприятий по поддержке одаренных детей, и, конечно же, строительство и ремонт в социальных отраслях. Все их предложения будут изучены правительством и использованы в работе. Отмечу, что рассматриваемый проект главного финансового документа республики в полной мере соответствует приоритетам Башкортостана. Это и сохранение финансовой стабильности и устойчивости, и выполнение социальных обязательств перед гражданами. Фракция «Единая Россия» выступила инициатором всех наиболее значимых поправок к проекту закона о бюджете Башкортостана на следующий год и плановый период», – рассказала Рида Субханкулова, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.