Бюджет страны на ближайшую трехлетку принят во втором чтении с поправками ЕР

По словам Андрея Исаева, координатора направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы ЕР, замглавы фракции партии в ГД РФ, вместо ряда пособий, выплачиваемых из различных источников, правительство введет единое пособие, которое будет начисляться в зависимости от доходов семьи: или 50%, или 75%, или 100% от величины прожиточного минимума.
Вырастут МРОТ, прожиточный минимум и минимальный средний размер пенсии. Неполных 12% составит размер индексации соцвыплат, маткапитала, — сообщает Rostovgazeta.ru.
Выплата составит 590 тыс. рублей за первого новорожденного, в случае появления второго (если за первого выплата не была получена) она составит 780 тыс. рублей. Одним словом, РФ выполнит все соцобязательства в полном объеме. По ряду статей, касающихся поддержки семей с детьми, они увеличиваются, отметил Исаев.
Согласно инициативе ЕР, кроме основного бюджета, 2,5 млрд рублей будут направлены на организацию профобучения и дополнительного профессионального образования. 1,4 млрд будет направлено на образовательную поддержку талантливых школьников старших классов, обучающихся программированию. Дополнительно 450 млн рублей пойдут на проект развития молодежного бизнеса; 250 млн рублей - на обучение рабочим специальностям членов студотрядов.
Отдельное внимание партия уделяет теме занятости. По инициативе членов ЕР ко второму чтению заложили в бюджет еще 2,7 млрд рублей на данное направление, в том числе – на развитие центров занятости в 17 российских регионах.
Увеличиваются в бюджете и расходы на сферу здравоохранения: в рамках второго чтения они вырастут в 2 раза относительно показателей 2019 года. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей, говорится на сайте ER.RU.
«Депутаты Госсобрания в первом чтении приняли проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В процессе обсуждения законопроекта парламентариев интересовали вопросы по многим отраслям: и реформы в здравоохранении, и развитие коечной сети, и лекарственное обеспечение, и развитие мероприятий по поддержке одаренных детей, и, конечно же, строительство и ремонт в социальных отраслях. Все их предложения будут изучены правительством и использованы в работе. Отмечу, что рассматриваемый проект главного финансового документа республики в полной мере соответствует приоритетам Башкортостана. Это и сохранение финансовой стабильности и устойчивости, и выполнение социальных обязательств перед гражданами. Фракция «Единая Россия» выступила инициатором всех наиболее значимых поправок к проекту закона о бюджете Башкортостана на следующий год и плановый период», – рассказала Рида Субханкулова, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.