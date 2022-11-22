Башкирию накроет ледяной дождь

В среду, 23 ноября, жителей республики ожидает ледяной дождь и метель. По информации пресс-службы МЧС по РБ, завтра на территории республики ожидается облачная погода с осадками, а в южных районах республики пройдут ледяные дожди.
Ночью температура воздуха составит -10,-15°, однако при прояснениях столбики термометров могут опустится до -18,-23°. Днем температура воздуха составит -2,-7°, на северо-востоке республики – до -12°. В дневное время также ожидаются снегопады.
Отмечается, что на дорогах возможно образование гололедицы, снежных накатов и заносов. В утреннее и вечернее время видимость может ухудшиться из-за тумана и снегопадов.
Ветер будет восточный, юго-восточный: ночью от нуля до пяти метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. В южных районах – порывы ветра могут достигать до 18 м/с.