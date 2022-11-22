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Башкирию накроет ледяной дождь

Сегодня, 12:48

В Башкирии ожидаются ледяной дождь, снегопады и туман

Температура воздуха в отдельных районах республики может опуститься до -23 градусов Цельсия

В среду, 23 ноября, жителей республики ожидает ледяной дождь и метель. По информации пресс-службы МЧС по РБ, завтра на территории республики ожидается облачная погода с осадками, а в южных районах республики пройдут ледяные дожди.

Ночью температура воздуха составит -10,-15°, однако при прояснениях столбики термометров могут опустится до -18,-23°. Днем температура воздуха составит -2,-7°, на северо-востоке республики – до -12°. В дневное время также ожидаются снегопады. 

Отмечается, что на дорогах возможно образование гололедицы, снежных накатов и заносов. В утреннее и вечернее время видимость может ухудшиться из-за тумана и снегопадов. 

Ветер будет восточный, юго-восточный: ночью от нуля до пяти метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. В южных районах – порывы ветра могут достигать до 18 м/с.

 

#Азамат Нухов#Погода
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